https://ria.ru/20220129/ukraina-1770147299.html

В Европе заявили о "неэффективности дипломатии" из-за Украины

В Европе заявили о "неэффективности дипломатии" из-за Украины - РИА Новости, 29.01.2022

В Европе заявили о "неэффективности дипломатии" из-за Украины

Лидеры европейских крайне правых партий в совместной декларации, принятой по итогам встречи в Мадриде, заявили о "неэффективности дипломатии ЕС" в ситуации... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T19:23

2022-01-29T19:23

2022-01-29T19:23

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МАДРИД, 29 янв – РИА Новости. Лидеры европейских крайне правых партий в совместной декларации, принятой по итогам встречи в Мадриде, заявили о "неэффективности дипломатии ЕС" в ситуации вокруг Украины.Конференция лидеров европейских крайне правых проходит во второй раз, первая встреча состоялась в декабре 2021 года в Польше.В декларации содержится призыв "работать, чтобы гарантировать, чтобы страны Европы действовали солидарно в связи с угрозой внешних нападений". "Солидарность, определенность и сотрудничество в области обороны между европейскими странами необходимы в связи с подобными угрозами", - говорится в документе, который зачитал на пресс-конференции евродепутат от испанской партии VOX Хорхе Буксаде.Кроме того, лидеры крайне правых заявили о "неэффективности дипломатии ЕС". "Каждая нация должна иметь сильный и солидарный голос, чтобы защищать мир, территориальную целостность и нерушимость границ европейский стран", - говорится в тексте.Все участники встречи хотят, чтобы ситуация "разрешилась как можно раньше", добавил он. По словам испанского политика, премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече с российским президентом Владимиром Путиным "передаст общую согласованную позицию" лидеров партий. Рабочий визит Орбана в Россию состоится 1 февраля.В конференции в Мадриде участвовали премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер Польши Матеуш Моравецкий, лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен, лидеры крайне правых партий Испании, Австрии, Бельгии, Болгарии, Эстонии, Италии, Литвы, Нидерландов и Румынии.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, РФ изучает ответ США и НАТО, принимать решение о дальнейших шагах будет президент страны Владимир Путин.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. Кроме того, РФ не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20220128/politika-1769850685.html

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

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в мире, украина, виктор орбан, нато, восточная европа, матеуш моравецкий, россия