https://ria.ru/20220129/ukraina-1770134430.html

Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан обсудили способы помочь украинской экономике

Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан обсудили способы помочь украинской экономике - РИА Новости, 29.01.2022

Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан обсудили способы помочь украинской экономике

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с французским коллегой способы помочь украинской экономике и подтвердил визит глав МИД Германии и Франции в РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T16:05

2022-01-29T16:05

2022-01-29T19:05

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КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с французским коллегой способы помочь украинской экономике и подтвердил визит глав МИД Германии и Франции в Киев.Ранее в субботу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что совершит поездку на Украину вместе с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок 7 и 8 февраля."В разговоре с Жан-Ивом Ле Дрианом мы согласились, что в отношении России сейчас важно проявлять бдительность и жесткость и работать над дипломатическими решениями. Обсудили помощь экономике Украины в преодолении рисков безопасности", - написал Кулеба в Twitter.Также глава украинской дипломатии подтвердил грядущий визит министров иностранных дел Германии и Франции. "Жду его и немецкую коллегу Анналену Бербок в Киеве", - добавил министр.Позднее пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства сообщила, что глава украинской дипломатии подробно проинформировал французского коллегу об актуальной ситуации безопасности "вблизи государственной границы, на временно оккупированных территориях Украины и в Черноморском регионе"."Он поблагодарил Францию за решение не эвакуировать членов семей и сотрудников французского посольства в Киеве. Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан отметили важность сохранять бдительность и твердость во время контактов с российской стороной. Они договорились продолжать активную дипломатию для продвижения политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. В этом контексте министры положительно отметили встречу политических советников глав государств "нормандского формата" в Париже 26 января и их договоренность провести следующую встречу в Берлине через две недели. Дмитрий Кулеба выразил благодарность Франции за лидерство в этом процессе", - говорится в сообщении.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220129/ukraina-1770120032.html

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