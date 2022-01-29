16:05 29.01.2022 (обновлено: 19:05 29.01.2022)
Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан обсудили способы помочь украинской экономике
Главы МИД Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан обсудили способы помочь украинской экономике
Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с французским коллегой способы помочь украинской экономике и подтвердил визит глав МИД Германии и Франции в Киев.
Ранее в субботу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что совершит поездку на Украину вместе с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок 7 и 8 февраля.
In our call, @JY_LeDrian and I agreed that on Russia it’s important to stay vigilant and firm, work on diplomatic solutions. Discussed ways to help Ukraine’s economy mitigate security risks. Looking forward to welcoming French & German colleagues @JY_LeDrian & @ABaerbock in Kyiv.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 29, 2022
Также глава украинской дипломатии подтвердил грядущий визит министров иностранных дел Германии и Франции. "Жду его и немецкую коллегу Анналену Бербок в Киеве", - добавил министр.
Позднее пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства сообщила, что глава украинской дипломатии подробно проинформировал французского коллегу об актуальной ситуации безопасности "вблизи государственной границы, на временно оккупированных территориях Украины и в Черноморском регионе".
"Он поблагодарил Францию за решение не эвакуировать членов семей и сотрудников французского посольства в Киеве. Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан отметили важность сохранять бдительность и твердость во время контактов с российской стороной. Они договорились продолжать активную дипломатию для продвижения политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. В этом контексте министры положительно отметили встречу политических советников глав государств "нормандского формата" в Париже 26 января и их договоренность провести следующую встречу в Берлине через две недели. Дмитрий Кулеба выразил благодарность Франции за лидерство в этом процессе", - говорится в сообщении.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.