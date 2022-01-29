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Украинский эксперт рассказал о влиянии США на ход дела Порошенко
Украинский эксперт рассказал о влиянии США на ход дела Порошенко - РИА Новости, 29.01.2022
Украинский эксперт рассказал о влиянии США на ход дела Порошенко
США влияют на ход дела против экс-президента Украины Петра Порошенко, так как Вашингтону сейчас ни к чему внутренняя дестабилизация на Украине, считает... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T15:39
2022-01-29T15:39
в мире
варшава
сша
вашингтон (город)
джо байден
петр порошенко
энтони блинкен
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КИЕВ, 29 янв – РИА Новости. США влияют на ход дела против экс-президента Украины Петра Порошенко, так как Вашингтону сейчас ни к чему внутренняя дестабилизация на Украине, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что президент Джо Байден поручил ему призвать украинцев, в том числе лидеров в стране, к сохранению единства внутри государства."Безусловно фактор влияния США на украинскую правоохранительную и судебную систему и на топ-политиков присутствует… Учитывая степень субъектности Украины, то фактор влияния на ход судебного разбирательства, следствия по делу Порошенко вполне вероятен", - сказал Золотарев в комментарии РИА Новости.Он напомнил, что в 2019 году США и ряд европейских политиков высказывали негативное отношение к преследованию Порошенко.По мнению Золотарева, Вашингтон уверен, что внутренняя дестабилизация на Украине сейчас ни к чему и масштабное политическое противостояние внутри страны может стать фактором, "который может перевернуть все карты". "Байден это делает (влияет на дело Порошенко – ред.) не из добрых отношений, а сугубо из прагматических побуждений, потому что у Байдена не может быть теплых чувств к Петру Порошенко хотя бы в силу того, что утекшие из его (Порошенко – ред.) кабинета записи доставили Байдену немало неприятных минут в избирательной кампании", - отметил Золотарев.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Семнадцатого января он прибыл в Киев из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
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варшава
сша
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в мире, варшава, сша, вашингтон (город), джо байден, петр порошенко, энтони блинкен
15:39 29.01.2022
 
Украинский эксперт рассказал о влиянии США на ход дела Порошенко

Украинский эксперт Золотарев: США сейчас ни к чему внутренняя дестабилизация на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание посольства США в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 29 янв – РИА Новости. США влияют на ход дела против экс-президента Украины Петра Порошенко, так как Вашингтону сейчас ни к чему внутренняя дестабилизация на Украине, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что президент Джо Байден поручил ему призвать украинцев, в том числе лидеров в стране, к сохранению единства внутри государства.
"Безусловно фактор влияния США на украинскую правоохранительную и судебную систему и на топ-политиков присутствует… Учитывая степень субъектности Украины, то фактор влияния на ход судебного разбирательства, следствия по делу Порошенко вполне вероятен", - сказал Золотарев в комментарии РИА Новости.
Он напомнил, что в 2019 году США и ряд европейских политиков высказывали негативное отношение к преследованию Порошенко.
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По мнению Золотарева, Вашингтон уверен, что внутренняя дестабилизация на Украине сейчас ни к чему и масштабное политическое противостояние внутри страны может стать фактором, "который может перевернуть все карты". "Байден это делает (влияет на дело Порошенко – ред.) не из добрых отношений, а сугубо из прагматических побуждений, потому что у Байдена не может быть теплых чувств к Петру Порошенко хотя бы в силу того, что утекшие из его (Порошенко – ред.) кабинета записи доставили Байдену немало неприятных минут в избирательной кампании", - отметил Золотарев.
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Семнадцатого января он прибыл в Киев из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
 
В миреВаршаваСШАВашингтон (город)Джо БайденПетр ПорошенкоЭнтони Блинкен
 
 
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