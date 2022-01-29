https://ria.ru/20220129/ukraina-1770132120.html

Украинский эксперт рассказал о влиянии США на ход дела Порошенко

Украинский эксперт рассказал о влиянии США на ход дела Порошенко - РИА Новости, 29.01.2022

Украинский эксперт рассказал о влиянии США на ход дела Порошенко

США влияют на ход дела против экс-президента Украины Петра Порошенко, так как Вашингтону сейчас ни к чему внутренняя дестабилизация на Украине, считает... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T15:39

2022-01-29T15:39

2022-01-29T15:39

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сша

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джо байден

петр порошенко

энтони блинкен

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КИЕВ, 29 янв – РИА Новости. США влияют на ход дела против экс-президента Украины Петра Порошенко, так как Вашингтону сейчас ни к чему внутренняя дестабилизация на Украине, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что президент Джо Байден поручил ему призвать украинцев, в том числе лидеров в стране, к сохранению единства внутри государства."Безусловно фактор влияния США на украинскую правоохранительную и судебную систему и на топ-политиков присутствует… Учитывая степень субъектности Украины, то фактор влияния на ход судебного разбирательства, следствия по делу Порошенко вполне вероятен", - сказал Золотарев в комментарии РИА Новости.Он напомнил, что в 2019 году США и ряд европейских политиков высказывали негативное отношение к преследованию Порошенко.По мнению Золотарева, Вашингтон уверен, что внутренняя дестабилизация на Украине сейчас ни к чему и масштабное политическое противостояние внутри страны может стать фактором, "который может перевернуть все карты". "Байден это делает (влияет на дело Порошенко – ред.) не из добрых отношений, а сугубо из прагматических побуждений, потому что у Байдена не может быть теплых чувств к Петру Порошенко хотя бы в силу того, что утекшие из его (Порошенко – ред.) кабинета записи доставили Байдену немало неприятных минут в избирательной кампании", - отметил Золотарев.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Семнадцатого января он прибыл в Киев из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220129/ukraina-1770120032.html

варшава

сша

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в мире, варшава, сша, вашингтон (город), джо байден, петр порошенко, энтони блинкен