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Венгрия сочла размещение дополнительных сил НАТО нецелесообразным
Венгрия сочла размещение дополнительных сил НАТО нецелесообразным - РИА Новости, 29.01.2022
Венгрия сочла размещение дополнительных сил НАТО нецелесообразным
Венгрия располагает достаточным количеством национальных вооруженных сил, поэтому размещение дополнительных подразделений НАТО на ее территории нецелесообразно, РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T15:31
2022-01-29T17:07
в мире
украина
венгрия
нато
россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Венгрия располагает достаточным количеством национальных вооруженных сил, поэтому размещение дополнительных подразделений НАТО на ее территории нецелесообразно, заявил министр обороны страны Тибор Бенке.В четверг телеканал Sky News сообщил, что страны-члены Североатлантического альянса рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Отмечается, что они будут похожи на те, которые существуют в странах Балтии и Польше.На вопрос, правда ли, что США ведут переговоры о размещении боевых частей НАТО в том числе с Венгрией, Бенке ответил, что и Вашингтон, и блок обсуждают это со всеми странами на восточной границе альянса и/или граничащими с Украиной или с Россией."В то же время наша позиция заключается в том, что &lt;...&gt; Венгрия уже создала такие национальные силы, сформировала такой национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения", — сказал Бенке в эфире радиостанции InfoRádió.Он подчеркнул, что страна и дальше намерена двигаться по этому пути.По поводу принятия Украины в НАТО министр отметил, что государство долгое время поддерживало стремление Киева стать членом блока."Но потом Украина выступила против венгров, проживающих на Закарпатье, и вела себя непозволительно для альянса. После этого правительство придерживается позиции, что Украина пока не готова к вступлению, она не соответствует ожиданиям НАТО. Конечно, в последний раз я лично сказал министру обороны Украины, что мы можем снова поговорить об этом вопросе, если закарпатским венграм будут предоставлены такие же права, какие мы предоставляем украиноязычным людям, проживающим в Венгрии", — заключил Бенке.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
https://ria.ru/20220128/klan-1770012012.html
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в мире, украина, венгрия, нато, россия
15:31 29.01.2022 (обновлено: 17:07 29.01.2022)
 
Венгрия сочла размещение дополнительных сил НАТО нецелесообразным

Глава Минобороны Венгрии Бенке счел нецелесообразным размещение дополнительных войск НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Венгрия располагает достаточным количеством национальных вооруженных сил, поэтому размещение дополнительных подразделений НАТО на ее территории нецелесообразно, заявил министр обороны страны Тибор Бенке.
В четверг телеканал Sky News сообщил, что страны-члены Североатлантического альянса рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Отмечается, что они будут похожи на те, которые существуют в странах Балтии и Польше.
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На вопрос, правда ли, что США ведут переговоры о размещении боевых частей НАТО в том числе с Венгрией, Бенке ответил, что и Вашингтон, и блок обсуждают это со всеми странами на восточной границе альянса и/или граничащими с Украиной или с Россией.
"В то же время наша позиция заключается в том, что <...> Венгрия уже создала такие национальные силы, сформировала такой национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения", — сказал Бенке в эфире радиостанции InfoRádió.
Он подчеркнул, что страна и дальше намерена двигаться по этому пути.
По поводу принятия Украины в НАТО министр отметил, что государство долгое время поддерживало стремление Киева стать членом блока.
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"Но потом Украина выступила против венгров, проживающих на Закарпатье, и вела себя непозволительно для альянса. После этого правительство придерживается позиции, что Украина пока не готова к вступлению, она не соответствует ожиданиям НАТО. Конечно, в последний раз я лично сказал министру обороны Украины, что мы можем снова поговорить об этом вопросе, если закарпатским венграм будут предоставлены такие же права, какие мы предоставляем украиноязычным людям, проживающим в Венгрии", — заключил Бенке.

Украинский вопрос и переговоры с Западом

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
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В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
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