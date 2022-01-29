14:51 29.01.2022 (обновлено: 15:06 29.01.2022)
Главы МИД Германии и Франции посетят Украину
Главы МИД Германии Бербок и Франции Ле Дриан посетят Украину 7 февраля
© REUTERS / POOL / Kay NietfeldГлава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что совершит поездку на Украину вместе с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок 7 и 8 февраля.
"Собираюсь посетить Украину 7-8 февраля вместе с (главой МИД Германии - ред.) Анналеной Бербок", - написал Ле Дриан в Twitter.
Он сообщил, что сегодня заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу "в полной поддержке и солидарности Франции с Украиной".
"Мобилизация продолжается, особенно в нормандском формате, для деэскалации напряженности", - добавил глава МИД Франции.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.