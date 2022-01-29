https://ria.ru/20220129/ukraina-1770127448.html

Главы МИД Германии и Франции посетят Украину

Главы МИД Германии и Франции посетят Украину - РИА Новости, 29.01.2022

Главы МИД Германии и Франции посетят Украину

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что совершит поездку на Украину вместе с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок 7 и 8 февраля. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T14:51

2022-01-29T14:51

2022-01-29T15:06

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ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что совершит поездку на Украину вместе с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок 7 и 8 февраля."Собираюсь посетить Украину 7-8 февраля вместе с (главой МИД Германии - ред.) Анналеной Бербок", - написал Ле Дриан в Twitter.Он сообщил, что сегодня заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу "в полной поддержке и солидарности Франции с Украиной"."Мобилизация продолжается, особенно в нормандском формате, для деэскалации напряженности", - добавил глава МИД Франции.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220128/shreder-1769987061.html

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