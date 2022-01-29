https://ria.ru/20220129/ukraina-1770112351.html

Запад использует Киев как военный плацдарм против России, заявил Медведчук

Запад использует Киев как военный плацдарм против России, заявил Медведчук - РИА Новости, 29.01.2022

Запад использует Киев как военный плацдарм против России, заявил Медведчук

Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией, считает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T11:39

2022-01-29T11:39

2022-01-29T11:39

киев

владимир путин

нато

сергей лавров

виктор медведчук

восточная европа

оппозиционная платформа - за жизнь

россия

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КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией, считает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук."У Запада есть другая цель, стратегическая. Во-первых, Запад давно принял решение использовать Украину как плацдарм. И это прискорбно для граждан Украины, и я с сожалением об этом говорю. Плацдарм для противостояния с Россией. Зачем им противостоять с Россией - понятно. На сегодняшний день Россия выходит на первые уровни авторитетов в мире, сегодня не складываются отношения у США с Китаем, у которого дружеские отношения с Россией, многими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И они видят в этом причину тех успехов, которых Россия достигла в той же Сирии, что Россия делает на сегодняшний день на Ближнем Востоке. Это все встречает негодование и неприятие со стороны Запада", - цитирует Медведчука сайт телеканала "112 Украина".По его мнению, главной причиной, почему нагнетается ситуация в последнее время, - "это то, что Россия обратилась с письмом о юридических гарантиях". "Я бы назвал это действительно ультиматумом, на мой взгляд, в отношении того, какими должны быть письменные, юридически выверенные гарантии безопасности для РФ со стороны США, НАТО", - отметил он.При этом оппозиционный политик напомнил, что США являются хозяевами НАТО и позиция США является главной для всех стран НАТО.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, РФ изучает ответ США и НАТО, принимать решение о дальнейших шагах будет президент страны Владимир Путин.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220129/amerika-1770062963.html

https://ria.ru/20220129/zapad-1770060370.html

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восточная европа

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киев, владимир путин, нато, сергей лавров, виктор медведчук, восточная европа, оппозиционная платформа - за жизнь, россия