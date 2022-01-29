https://ria.ru/20220129/ukraina-1770105515.html
В ДНР заявили о ранении жителя при снайперском обстреле со стороны ВСУ
В ДНР заявили о ранении жителя при снайперском обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.01.2022
В ДНР заявили о ранении жителя при снайперском обстреле со стороны ВСУ
Житель посёлка Александровка на окраине Донецка ранен в результате снайперского огня со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T10:00
2022-01-29T10:00
2022-01-29T10:10
в мире
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Житель посёлка Александровка на окраине Донецка ранен в результате снайперского огня со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В результате снайперского огня со стороны (ВСУ - ред.)... ранен мирный житель Александровки (окраины Донецка - ред.)..., пулевое ранение бедра получил мужчина 1967 года рождения. Пострадавший доставлен в центральную городскую больницу №14 г. Донецка, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, его состояние медики оценивают как средней тяжести", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20220129/ukraina-1770092731.html
донецк (донецкая область)
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в мире, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
10:00 29.01.2022 (обновлено: 10:10 29.01.2022)
В ДНР заявили о ранении жителя при снайперском обстреле со стороны ВСУ
Представитель ДНР: жителя Донецка ранили при снайперском обстреле со стороны силовиков