https://ria.ru/20220129/ukraina-1770093149.html

В США недовольны позицией Украины по "вторжению", сообщило СМИ

В США недовольны позицией Украины по "вторжению", сообщило СМИ - РИА Новости, 29.01.2022

В США недовольны позицией Украины по "вторжению", сообщило СМИ

Вашингтон недоволен тем, что Киев открыто "преуменьшает угрозу" в связи с сообщениями о возможной эскалации вокруг Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T03:00

2022-01-29T03:00

2022-01-29T07:44

в мире

украина

киев

сша

владимир зеленский

нато

россия

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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Вашингтон недоволен тем, что Киев открыто "преуменьшает угрозу" в связи с сообщениями о возможной эскалации вокруг Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.По словам телеканала, между США и Украиной "нарастает напряженность" из-за разногласий относительно того, как трактовать и открыто комментировать оценки американской разведки о якобы готовящемся наступлении России на Украину. Некоторые чиновники в Вашингтоне считают, что Киев "без особой благодарности" встречает оказываемую США поддержку.Киев, в свою очередь, недоволен тем, что США не предпринимают превентивные меры по сдерживанию России, вроде новых санкций, сообщили источники. "Киев нашел бы больше пользы в принятии активных мер сдерживания, таких как немедленное введение санкций против "Северного потока 2", чем в постоянных словесных предупреждениях, предсказывающих неизбежную войну в течение последних нескольких месяцев", - приводит телеканал слова советника Зеленского.Такие предупреждения не только не способствуют сдерживанию, но и непреднамеренно вредят украинской экономике, сказал советник.Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что на сегодня не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого, при этом отметив, что ситуация нагнетается. Он также отметил, что заявления о возможной эскалации ситуации с Россией вызвали панику на рынках и финансовом секторе, что негативно сказывается на экономике, инвесторы выводят из страны деньги.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220129/neonatsisty-1770092577.html

https://ria.ru/20220129/ukraina-1770092731.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, нато, россия