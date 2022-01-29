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В США недовольны позицией Украины по "вторжению", сообщило СМИ
В США недовольны позицией Украины по "вторжению", сообщило СМИ - РИА Новости, 29.01.2022
В США недовольны позицией Украины по "вторжению", сообщило СМИ
Вашингтон недоволен тем, что Киев открыто "преуменьшает угрозу" в связи с сообщениями о возможной эскалации вокруг Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T03:00
2022-01-29T07:44
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Вашингтон недоволен тем, что Киев открыто "преуменьшает угрозу" в связи с сообщениями о возможной эскалации вокруг Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.По словам телеканала, между США и Украиной "нарастает напряженность" из-за разногласий относительно того, как трактовать и открыто комментировать оценки американской разведки о якобы готовящемся наступлении России на Украину. Некоторые чиновники в Вашингтоне считают, что Киев "без особой благодарности" встречает оказываемую США поддержку.Киев, в свою очередь, недоволен тем, что США не предпринимают превентивные меры по сдерживанию России, вроде новых санкций, сообщили источники. "Киев нашел бы больше пользы в принятии активных мер сдерживания, таких как немедленное введение санкций против "Северного потока 2", чем в постоянных словесных предупреждениях, предсказывающих неизбежную войну в течение последних нескольких месяцев", - приводит телеканал слова советника Зеленского.Такие предупреждения не только не способствуют сдерживанию, но и непреднамеренно вредят украинской экономике, сказал советник.Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что на сегодня не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого, при этом отметив, что ситуация нагнетается. Он также отметил, что заявления о возможной эскалации ситуации с Россией вызвали панику на рынках и финансовом секторе, что негативно сказывается на экономике, инвесторы выводят из страны деньги.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220129/neonatsisty-1770092577.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, нато, россия
03:00 29.01.2022 (обновлено: 07:44 29.01.2022)
 
В США недовольны позицией Украины по "вторжению", сообщило СМИ

CNN: Байден недоволен, что Зеленский считает нагнетанием сообщения о эскалации конфликта

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Вашингтон недоволен тем, что Киев открыто "преуменьшает угрозу" в связи с сообщениями о возможной эскалации вокруг Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По словам телеканала, между США и Украиной "нарастает напряженность" из-за разногласий относительно того, как трактовать и открыто комментировать оценки американской разведки о якобы готовящемся наступлении России на Украину. Некоторые чиновники в Вашингтоне считают, что Киев "без особой благодарности" встречает оказываемую США поддержку.
"У нас есть вопросы: почему вы затеваете ссору с США? Зачем вы допускаете утечки и искажаете информацию, если США – чуть ли не единственный ваш настоящий друг? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?" - приводит CNN слова представителя американских властей.
Киев, в свою очередь, недоволен тем, что США не предпринимают превентивные меры по сдерживанию России, вроде новых санкций, сообщили источники. "Киев нашел бы больше пользы в принятии активных мер сдерживания, таких как немедленное введение санкций против "Северного потока 2", чем в постоянных словесных предупреждениях, предсказывающих неизбежную войну в течение последних нескольких месяцев", - приводит телеканал слова советника Зеленского.
Батальон Азов - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
02:37
Россия ждет объяснений из-за статьи о связи Канады с нацистами на Украине
Такие предупреждения не только не способствуют сдерживанию, но и непреднамеренно вредят украинской экономике, сказал советник.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что на сегодня не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого, при этом отметив, что ситуация нагнетается. Он также отметил, что заявления о возможной эскалации ситуации с Россией вызвали панику на рынках и финансовом секторе, что негативно сказывается на экономике, инвесторы выводят из страны деньги.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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