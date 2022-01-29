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"Россия нас освободит": на Украине уже мечтают о войне
На Украине гипотетическую войну с Россией назвали "освобождением" - РИА Новости, 29.01.2022
"Россия нас освободит": на Украине уже мечтают о войне
Если бы Россия в действительности напала на Украину, то гипотетический конфликт бы обернулся не "оккупацией, а освобождением" страны, написал в Telegram депутат РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T02:58
2022-01-29T03:09
в мире
украина
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
нато
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Если бы Россия в действительности напала на Украину, то гипотетический конфликт бы обернулся не "оккупацией, а освобождением" страны, написал в Telegram депутат Верховной Рады Илья Кива.Так украинский парламентарий прокомментировал сообщение CNN о том, что президент США Джо Байден в последнем телефонном разговоре со украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы предупредил последнего о готовящемся "неизбежном вторжении" российских войск.Депутат Рады отметил, что появление этой информации вызвало паническую реакцию в украинском руководстве. В частности, по его словам, в Верховном Совете страны пошли разговоры о "продлении каникул до конца февраля".Ранее корреспондент телеканала CNN, ссылаясь на неназванного представителя официального Киева, опубликовал в своем аккаунте в Twitter "подробности" беседы глав США и Украины. По его словам, Байден заявил Зеленскому, что "российское вторжение практически неизбежно случится, как только замерзнет земля". Американский лидер якобы предупредил своего коллегу, что Киев может быть "разграблен" российскими войсками, которые "вероятно, попытаются его оккупировать". Позже представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн назвала эту информацию фейком.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.
https://ria.ru/20220127/zelenskiy-1769787906.html
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в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, илья кива, россия
02:58 29.01.2022 (обновлено: 03:09 29.01.2022)
 
На Украине гипотетическую войну с Россией назвали "освобождением"

Депутат Рады Кива: война с Россией обернется не оккупацией, а освобождением Украины

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Если бы Россия в действительности напала на Украину, то гипотетический конфликт бы обернулся не "оккупацией, а освобождением" страны, написал в Telegram депутат Верховной Рады Илья Кива.
Так украинский парламентарий прокомментировал сообщение CNN о том, что президент США Джо Байден в последнем телефонном разговоре со украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы предупредил последнего о готовящемся "неизбежном вторжении" российских войск.
"Почему сразу нападут? — Освободят!" — заявил Кива.
Депутат Рады отметил, что появление этой информации вызвало паническую реакцию в украинском руководстве. В частности, по его словам, в Верховном Совете страны пошли разговоры о "продлении каникул до конца февраля".
"Депутаты от правящей партии "Слуги Народа" жалуются, что не успевают избавиться от своего имущества и вывести семьи", — уточнил украинский парламентарий.
Ранее корреспондент телеканала CNN, ссылаясь на неназванного представителя официального Киева, опубликовал в своем аккаунте в Twitter "подробности" беседы глав США и Украины. По его словам, Байден заявил Зеленскому, что "российское вторжение практически неизбежно случится, как только замерзнет земля". Американский лидер якобы предупредил своего коллегу, что Киев может быть "разграблен" российскими войсками, которые "вероятно, попытаются его оккупировать". Позже представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн назвала эту информацию фейком.
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В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.
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