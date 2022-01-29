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Россия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны Ирландии

Россия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны Ирландии - РИА Новости, 29.01.2022

Россия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны Ирландии

Россия решила перенести район предстоящих учений ВМФ в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, сообщил посол в Дублине Юрий Филатов. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T21:49

2022-01-29T21:49

2022-01-29T22:23

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ЛОНДОН, 29 янв — РИА Новости. Россия решила перенести район предстоящих учений ВМФ в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, сообщил посол в Дублине Юрий Филатов.Он уточнил, что такие просьбы поступили от правительства страны, а также от ассоциации южных и западных производителей рыбы."Министр обороны Российской Федерации С.К.Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3-8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии с целью не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла", — говорится в комментарии посла, имеющемся в распоряжении РИА Новости.При этом глава российской дипмиссии еще раз подчеркнул, что учения проводятся в полном соответствии с международным правом и никоим образом не угрожают Ирландии.

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