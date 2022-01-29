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Россия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны Ирландии
Россия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны Ирландии - РИА Новости, 29.01.2022
Россия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны Ирландии
Россия решила перенести район предстоящих учений ВМФ в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, сообщил посол в Дублине Юрий Филатов. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T21:49
2022-01-29T22:23
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ЛОНДОН, 29 янв — РИА Новости. Россия решила перенести район предстоящих учений ВМФ в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, сообщил посол в Дублине Юрий Филатов.Он уточнил, что такие просьбы поступили от правительства страны, а также от ассоциации южных и западных производителей рыбы."Министр обороны Российской Федерации С.К.Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3-8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии с целью не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла", — говорится в комментарии посла, имеющемся в распоряжении РИА Новости.При этом глава российской дипмиссии еще раз подчеркнул, что учения проводятся в полном соответствии с международным правом и никоим образом не угрожают Ирландии.
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в мире, ирландия, россия, вмф рф
21:49 29.01.2022 (обновлено: 22:23 29.01.2022)
 
Россия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны Ирландии

Россия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной экономической зоны Ирландии

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ
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ЛОНДОН, 29 янв — РИА Новости. Россия решила перенести район предстоящих учений ВМФ в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, сообщил посол в Дублине Юрий Филатов.
Он уточнил, что такие просьбы поступили от правительства страны, а также от ассоциации южных и западных производителей рыбы.
"Министр обороны Российской Федерации С.К.Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3-8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии с целью не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла", — говорится в комментарии посла, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
При этом глава российской дипмиссии еще раз подчеркнул, что учения проводятся в полном соответствии с международным правом и никоим образом не угрожают Ирландии.
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