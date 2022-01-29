В Эстонии начались учения Winter Camp с участием военнослужащих НАТО
Учения Winter Camp с участием военнослужащих из батальона НАТО начались в Эстонии
Военнослужащие во время учений
ХЕЛЬСИНКИ, 29 янв - РИА Новости. Учения Winter Camp с участием военнослужащих Великобритании и Франции из батальона НАТО начались в Эстонии, сообщила в субботу пресс-служба Главного штаба Сил обороны балтийской республики.
"В учениях Winter Camp, которые пройдут с 29 января по 6 февраля, примут участие почти 1400 военнослужащих из Первой пехотной бригады Сил обороны, а также военные Великобритании и Франции из дислоцированного в Эстонии батальона НАТО. Будут задействованы бронетехника, пехота, штабы и инженерные части", - говорится в сообщении. Кроме того, в целях отработки взаимодействия пехоты с техникой в учениях примут участие военные Парашютного и Йоркширского полков вооруженных сил Великобритании.
На первом этапе маневров союзники проведут боевые стрельбы, тренировку противотанковых расчетов, занятия по патрулированию местности и решению инженерных задач. Затем им придется противостоять условному противнику в лице Скаутского батальона Сил обороны и частей военизированного ополчения Кайтселиит ("Союз обороны") в серии оборонительных и наступательных боев.
"Учения с противодействием условного противника на сложной местности в зимних условиях – великолепная возможность получить бесценный опыт. Несомненно, бойцы и командиры подразделений Великобритании, Франции и Эстонии приобретут полезные навыки. Им предстоит налаживать взаимодействие между пехотой и техникой, а также находить наиболее эффективные решения наступательных и оборонительных задач", - цитирует пресс-служба командира Первой пехотной бригады полковника Андруса Мерило.
На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году Альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих была дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. Международный батальон НАТО возглавляет Великобритания. В нем также, меняя друг друга в порядке ротации, проходят службу военные из Франции и Дании.