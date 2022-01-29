Крейсер "Петр Великий" отработал противовоздушную оборону Североморска
Тяжелый ракетный крейсер "Петр Великий" отработал противовоздушную оборону Североморска
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании / Перейти в фотобанкРоссийский тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
Российский тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" отработал ПВО главной базы Северного флота, сообщили журналистам в пресс-службе флота.
"В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проходит под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, экипаж тяжёлого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" провёл учение по противовоздушной обороне главной базы Северного флота – Североморска", - сказали в пресс-службе.
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Были отработаны вопросы поддержания боевой готовности зенитного ракетного оружия и радиотехнических средств корабля, проверен уровень подготовки боевых расчётов.
Учения прошли непосредственно в базе. По легенде маневров крейсер отразил атаку средств воздушного нападения условного противника на корабли и штаб флота.
"Пётр Великий" оснащён зенитно-ракетным комплексом "Форт" - морским аналогом сухопутной зенитно-ракетной системы С-300 и способен обеспечить противовоздушную оборону соединения кораблей в море, а также в пунктах базирования с радиусом поражения воздушных целей до 100 километров.