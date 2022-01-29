https://ria.ru/20220129/ucheniya-1770126359.html

Крейсер "Петр Великий" отработал противовоздушную оборону Североморска

Крейсер "Петр Великий" отработал противовоздушную оборону Североморска - РИА Новости, 29.01.2022

Крейсер "Петр Великий" отработал противовоздушную оборону Североморска

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" отработал ПВО главной базы Северного флота, сообщили журналистам в пресс-службе флота.​ РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T14:40

2022-01-29T14:40

2022-01-29T14:40

безопасность

армия

североморск

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" отработал ПВО главной базы Северного флота, сообщили журналистам в пресс-службе флота.​"В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проходит под руководством командующего Северным флотом​ Героя России адмирала Александра Моисеева, экипаж тяжёлого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" провёл учение по противовоздушной обороне главной базы Северного флота – Североморска", - сказали в пресс-службе.Были отработаны вопросы поддержания боевой готовности зенитного ракетного оружия и радиотехнических средств корабля, проверен уровень подготовки боевых расчётов.Учения прошли непосредственно в базе. По легенде маневров крейсер отразил атаку средств воздушного нападения условного противника на корабли и штаб флота."Пётр Великий" оснащён зенитно-ракетным комплексом "Форт" - морским аналогом сухопутной зенитно-ракетной системы С-300 и способен обеспечить противовоздушную оборону соединения кораблей в море, а также в пунктах базирования с радиусом поражения воздушных целей до 100 километров.

https://ria.ru/20211231/perevooruzhenie-1762969504.html

https://ria.ru/20220129/pantsir-1770095902.html

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безопасность, армия, североморск, северный флот вмф россии, россия