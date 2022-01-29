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Крейсер "Петр Великий" отработал противовоздушную оборону Североморска
Крейсер "Петр Великий" отработал противовоздушную оборону Североморска - РИА Новости, 29.01.2022
Крейсер "Петр Великий" отработал противовоздушную оборону Североморска
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" отработал ПВО главной базы Северного флота, сообщили журналистам в пресс-службе флота.​ РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T14:40
2022-01-29T14:40
безопасность
армия
североморск
северный флот вмф россии
россия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" отработал ПВО главной базы Северного флота, сообщили журналистам в пресс-службе флота.​"В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проходит под руководством командующего Северным флотом​ Героя России адмирала Александра Моисеева, экипаж тяжёлого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" провёл учение по противовоздушной обороне главной базы Северного флота – Североморска", - сказали в пресс-службе.Были отработаны вопросы поддержания боевой готовности зенитного ракетного оружия и радиотехнических средств корабля, проверен уровень подготовки боевых расчётов.Учения прошли непосредственно в базе. По легенде маневров крейсер отразил атаку средств воздушного нападения условного противника на корабли и штаб флота."Пётр Великий" оснащён зенитно-ракетным комплексом "Форт" - морским аналогом сухопутной зенитно-ракетной системы С-300 и способен обеспечить противовоздушную оборону соединения кораблей в море, а также в пунктах базирования с радиусом поражения воздушных целей до 100 километров.
https://ria.ru/20211231/perevooruzhenie-1762969504.html
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безопасность, армия, североморск, северный флот вмф россии, россия
14:40 29.01.2022
 
Крейсер "Петр Великий" отработал противовоздушную оборону Североморска

Тяжелый ракетный крейсер "Петр Великий" отработал противовоздушную оборону Североморска

© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании / Перейти в фотобанкРоссийский тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
Российский тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
Перейти в фотобанк
Российский тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" отработал ПВО главной базы Северного флота, сообщили журналистам в пресс-службе флота.​
"В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проходит под руководством командующего Северным флотом​ Героя России адмирала Александра Моисеева, экипаж тяжёлого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" провёл учение по противовоздушной обороне главной базы Северного флотаСевероморска", - сказали в пресс-службе.
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Были отработаны вопросы поддержания боевой готовности зенитного ракетного оружия и радиотехнических средств корабля, проверен уровень подготовки боевых расчётов.
Учения прошли непосредственно в базе. По легенде маневров крейсер отразил атаку средств воздушного нападения условного противника на корабли и штаб флота.
"Пётр Великий" оснащён зенитно-ракетным комплексом "Форт" - морским аналогом сухопутной зенитно-ракетной системы С-300 и способен обеспечить противовоздушную оборону соединения кораблей в море, а также в пунктах базирования с радиусом поражения воздушных целей до 100 километров.
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