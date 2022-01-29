Около 200 боевиков ИГ* сбежали после атаки на тюрьму в Сирии, сообщили СМИ
New York Times: около 200 боевиков ИГ* сбежали после атаки на тюрьму в Эль-Хасаке в Сирии
© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ)
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ)
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Порядка 200 боевиков террористической организации ИГ* (запрещена в России) сбежали в результате недавнего нападения на тюрьму в сирийском городе Эль-Хасаке, пишет газета New York Times со ссылкой на американского чиновника.
Террористы ИГ* 20 января организовали атаку на подконтрольную курдским формированиям "Сирийских демократических сил" (СДС) тюрьму "Ас-Сынаа", где находились заключенные члены террористической организации. В среду командование СДС заявило, что тюрьма взята под полный контроль, а оставшиеся террористы численностью около тысячи сдались арабо-курдским формированиям. По последним данным, ликвидированы 175 террористов, со стороны курдских формирований погибли 27 военнослужащих.
"По оценкам чиновника, приблизительно 200 заключенных сбежали", - сообщает газета. По его мнению, возможной целью операции было освобождение некоторых лидеров террористов высшего и среднего звена, а также боевиков, владеющих такими специальными навыками, как производство бомб. Как пишет газета, СДС не стали комментировать информацию относительно числа сбежавших террористов, отметив, что они все еще оценивают последствия нападения.
Ранее военная прокуратура Сирии заявила, что события в Эль-Хасаке представляют собой реализацию проекта по сохранению северо-востока Сирии, где США находятся без разрешения действующей власти, под американской оккупацией как можно дольше. По мнению губернатора провинции Эль-Хасаке, международная коалиция во главе с США осознанно допустила активизацию террористов ИГ*, чтобы показать, что опасность все еще существует и тем самым оправдать свое нелегальное присутствие.
* Запрещенная в России террористическая организация