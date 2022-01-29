https://ria.ru/20220129/tseny-1770088673.html
Эксперт рассказал, когда ждать снижения цен на продукты
Эксперт рассказал, когда ждать снижения цен на продукты - РИА Новости, 29.01.2022
Эксперт рассказал, когда ждать снижения цен на продукты
Банк России рассчитывает на возвращение показателя инфляции в стране в рамки четырех процентов в 2022 году после резкого роста в прошлом году до 8,4 процента... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T03:15
2022-01-29T03:15
2022-01-29T03:15
экономика
рубль
центральный банк рф (цб рф)
россия
олег шибанов
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Банк России рассчитывает на возвращение показателя инфляции в стране в рамки четырех процентов в 2022 году после резкого роста в прошлом году до 8,4 процента годовых. В связи с этим можно надеяться, что часть товаров также подешевеет, рассказал агентству "Прайм" директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.Так, можно рассчитывать на снижение цен на продукты, связанные с пшеницей и сахарной свеклой ввиду ожиданий хороших урожаев, полагает Шибанов.Также эксперт не исключил, что действия ЦБ по укреплению рубля помогут снизить издержки импортеров.Однако это не означает гарантированного снижения цен на импортируемые товары, подытожил он.
https://ria.ru/20220128/rubl-1769889010.html
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экономика, рубль, центральный банк рф (цб рф), россия, олег шибанов
Эксперт рассказал, когда ждать снижения цен на продукты
Эксперт Шибанов: возможно падение цен на продукты, связанные с пшеницей и сахарной свеклой