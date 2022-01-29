22:37 29.01.2022 (обновлено: 00:24 30.01.2022)
В России планируют создадут сеть центров для подростков "группы риска"
Львова-Белова: в России создадут сеть центров по работе с подростками "группы риска"
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что в России планируется создание сети центров по работе с подростками "группы риска" в рамках программы "Подростки России".
По данным пресс-службы детского омбудсмена, одной из стратегических инициатив уполномоченного станет программа "Подростки России", которая предполагает создание Федерального методического центра по подростковой работе, развитие сообщества специалистов и сети подростковых центров, ориентированных в том числе на работу с подростками "группы риска".
"Дети, проявляющие девиантное поведение, делают это под влиянием множества негативных факторов. Это могут быть и проблемы в семье, и травля в школьном коллективе, и ментальные нарушения, и ситуация неуспеха и подавленности. Если взрослые своевременно проявят чуткость, определят источник проблемы, не оттолкнут ребенка и найдут способ его поддержать, это поможет многим подросткам", – приводит пресс-служба слова Львовой-Беловой.
По словам омбудсмена, работа с девиантным поведением подростков должна идти на опережение, потому что это возможность предупредить серьезные негативные последствия.
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