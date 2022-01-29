https://ria.ru/20220129/tsentry-1770154922.html

В России планируют создадут сеть центров для подростков "группы риска"

В России планируют создадут сеть центров для подростков "группы риска" - РИА Новости, 30.01.2022

В России планируют создадут сеть центров для подростков "группы риска"

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что в России планируется создание сети центров по работе с подростками... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-29T22:37

2022-01-29T22:37

2022-01-30T00:24

общество

россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что в России планируется создание сети центров по работе с подростками "группы риска" в рамках программы "Подростки России".По данным пресс-службы детского омбудсмена, одной из стратегических инициатив уполномоченного станет программа "Подростки России", которая предполагает создание Федерального методического центра по подростковой работе, развитие сообщества специалистов и сети подростковых центров, ориентированных в том числе на работу с подростками "группы риска".По словам омбудсмена, работа с девиантным поведением подростков должна идти на опережение, потому что это возможность предупредить серьезные негативные последствия.

https://ria.ru/20220127/ombudsmen-1769884385.html

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общество, россия, мария львова-белова