https://ria.ru/20220129/tokaev-1770146530.html

Токаев поручил наказать тех, кто осквернил кладбище в Алма-Атинской области

Токаев поручил наказать тех, кто осквернил кладбище в Алма-Атинской области - РИА Новости, 29.01.2022

Токаев поручил наказать тех, кто осквернил кладбище в Алма-Атинской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву найти вандалов, осквернивших в городе Уштобе Алма-Атинской области... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T19:14

2022-01-29T19:14

2022-01-29T19:14

в мире

алма-атинская область

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву найти вандалов, осквернивших в городе Уштобе Алма-Атинской области православное кладбище, и привлечь их к ответственности.По данным местных СМИ, неизвестные снесли на кладбище свыше 20 крестов, а также ограждения и памятники. Полиция региона в субботу заявила, что по факту вандализма расследуется уголовное дело."Министру внутренних дел Е. Тургумбаеву дано поручение разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе (Алматинская область) с целью привлечения их к уголовной ответственности по закону", - написал Токаев в Twitter.

https://ria.ru/20201101/kladbische-1582562544.html

алма-атинская область

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в мире, алма-атинская область, касым-жомарт токаев