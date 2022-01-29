https://ria.ru/20220129/tokaev-1770146530.html
Токаев поручил наказать тех, кто осквернил кладбище в Алма-Атинской области
Токаев поручил наказать тех, кто осквернил кладбище в Алма-Атинской области - РИА Новости, 29.01.2022
Токаев поручил наказать тех, кто осквернил кладбище в Алма-Атинской области
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву найти вандалов, осквернивших в городе Уштобе Алма-Атинской области... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T19:14
2022-01-29T19:14
2022-01-29T19:14
в мире
алма-атинская область
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767058901_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e12874bcacc775bd50e1146a8db67b49.jpg
НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву найти вандалов, осквернивших в городе Уштобе Алма-Атинской области православное кладбище, и привлечь их к ответственности.По данным местных СМИ, неизвестные снесли на кладбище свыше 20 крестов, а также ограждения и памятники. Полиция региона в субботу заявила, что по факту вандализма расследуется уголовное дело."Министру внутренних дел Е. Тургумбаеву дано поручение разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе (Алматинская область) с целью привлечения их к уголовной ответственности по закону", - написал Токаев в Twitter.
https://ria.ru/20201101/kladbische-1582562544.html
алма-атинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767058901_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8bf7d3fccd72a479ce93c0f01a47ec2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алма-атинская область, касым-жомарт токаев
Токаев поручил наказать тех, кто осквернил кладбище в Алма-Атинской области
Токаев поручил наказать тех, кто осквернил православное кладбище в Алма-Атинской области