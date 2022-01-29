https://ria.ru/20220129/tokaev-1770145949.html

Токаев не увидел проблемы в названии "Алма-Ата"

Токаев не увидел проблемы в названии "Алма-Ата" - РИА Новости, 29.01.2022

Токаев не увидел проблемы в названии "Алма-Ата"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не видит проблемы, когда русскоязычные граждане и иностранцы называют крупнейший город и первую столицу... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T19:04

2022-01-29T19:04

2022-01-29T19:04

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не видит проблемы, когда русскоязычные граждане и иностранцы называют крупнейший город и первую столицу страны Алма-Атой вместо принятого в казахском языке варианта "Алматы".В субботу гостелеканал "Хабар 24" показывает интервью главы государства, в котором он рассказывает о причинах и последствиях январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, а также о взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами."(Такой вариант названия, как) Алматы больше подходит для людей казахскоязычных. Что касается русскоязычных, "Алма-Ата" сподручнее произносить. Поэтому давайте договоримся, что официально название "Алматы" останется, а сам город будет называть так, как удобно его жителям и тем, кто со стороны очень тепло относится к нашему городу", - сказал Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24".Алма-Ата была столицей Казахской ССР в составе Советского Союза и независимого Казахстана до 1997 года. По последним оценкам, население города составляет 2 миллиона человек. Название "Алматы" было закреплено в конституции страны 1993 года. В декабре 2019 года писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов предложил переименовать город обратно в Алма-Ату. Он рассказал, что обсуждал это предложение на встрече с президентом Токаевым, который поддержал инициативу. При этом, по его словам, глава государства подчеркнул, что народ должен сам решить этот вопрос.

https://ria.ru/20220129/tokaev-1770140680.html

https://ria.ru/20220129/tokaev-1770142682.html

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в мире, казахстан, алма-ата, касым-жомарт токаев