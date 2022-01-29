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В Подмосковье ищут заплутавшего тигренка
В Подмосковье ищут заплутавшего тигренка - РИА Новости, 29.01.2022
В Подмосковье ищут заплутавшего тигренка
В деревне Ермолино Московской области ищут заплутавшего тигренка, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе регионального Минприроды. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T15:01
2022-01-29T15:01
2022-01-29T17:57
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В деревне Ермолино Московской области ищут заплутавшего тигренка, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе регионального Минприроды."В Дмитровском городском округе (Ермолино) обнаружены следы крупного животного семейства кошачьих — возможно, тигренка", — рассказали в пресс-службе ведомства.Инспекторы охотнадзора уже работают на месте совместно с сотрудниками полиции, следы тигренка обнаружили и проводят поиски. Также оповещены все соседние охотничьи хозяйства, а жителям рекомендуют не приближаться к тигренку и при его появлении немедленно сообщить в службу 112, добавили в Минприроды Подмосковья.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
15:01 29.01.2022 (обновлено: 17:57 29.01.2022)
В Подмосковье ищут заплутавшего тигренка
В деревне Ермолино Московской области ищут заплутавшего тигренка