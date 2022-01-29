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В Подмосковье ищут заплутавшего тигренка

В Подмосковье ищут заплутавшего тигренка - РИА Новости, 29.01.2022

В Подмосковье ищут заплутавшего тигренка

В деревне Ермолино Московской области ищут заплутавшего тигренка, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе регионального Минприроды. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T15:01

2022-01-29T15:01

2022-01-29T17:57

происшествия

московская область (подмосковье)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В деревне Ермолино Московской области ищут заплутавшего тигренка, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе регионального Минприроды."В Дмитровском городском округе (Ермолино) обнаружены следы крупного животного семейства кошачьих — возможно, тигренка", — рассказали в пресс-службе ведомства.Инспекторы охотнадзора уже работают на месте совместно с сотрудниками полиции, следы тигренка обнаружили и проводят поиски. Также оповещены все соседние охотничьи хозяйства, а жителям рекомендуют не приближаться к тигренку и при его появлении немедленно сообщить в службу 112, добавили в Минприроды Подмосковья.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)