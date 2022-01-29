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МИД назвал сюжет швейцарского СМИ о "стягивании российских войск" фейком
МИД назвал сюжет швейцарского СМИ о "стягивании российских войск" фейком - РИА Новости, 29.01.2022
МИД назвал сюжет швейцарского СМИ о "стягивании российских войск" фейком
МИД России раскритиковал сюжет швейцарского телевидения о якобы стягивании российских войск к границе Украины. На Смоленской площади пояснили, что в... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T20:18
2022-01-29T21:17
в мире
украина
швейцария
нато
россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. МИД России раскритиковал сюжет швейцарского телевидения о якобы стягивании российских войск к границе Украины. На Смоленской площади пояснили, что в действительности речь идет о подготовке к оборонительным российско-белорусским учениям "Союзная решимость — 2022", в которых принимают участие подразделения Восточного военного округа."Услышали звон, да не поняли, где он. Зато поспешили склепать очередную страшилку для несведущей аудитории, которую годами кормят такими вот фейками", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.В министерстве также рекомендовали швейцарским журналистам обращаться в Минобороны, где их ознакомят с фактурой и расскажут, что такое "проверка оборонного потенциала".По данным ведомства, кадры видеосюжета напоминают "случайную подборку видеоматериалов из Google по запросу "Россия, зима, военная техника"."Детально о российских внешнеполитических подходах регулярно рассказывает и министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментарии и интервью которого, кстати, переводятся на немецкий. Буквально вчера Сергей Викторович в интервью четырем радиостанциям сказал черным по белому: "Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим". Так что вопрос "будет ли война?" пора уже начать задавать по другим адресам: Вашингтону, Брюсселю, Киеву", — указали в МИД.Там также посоветовали швейцарскому журналисту посетить сайт kremlin.ru, где можно найти слова президента о принципиальных позициях России, которые он неоднократно подробно и терпеливо разъяснял.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220128/donbass-1769836173.html
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в мире, украина, швейцария, нато, россия
20:18 29.01.2022 (обновлено: 21:17 29.01.2022)
 
МИД назвал сюжет швейцарского СМИ о "стягивании российских войск" фейком

МИД назвал сюжет швейцарского канала SRF о войсках России у границы Украины фейком

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. МИД России раскритиковал сюжет швейцарского телевидения о якобы стягивании российских войск к границе Украины. На Смоленской площади пояснили, что в действительности речь идет о подготовке к оборонительным российско-белорусским учениям "Союзная решимость — 2022", в которых принимают участие подразделения Восточного военного округа.
"Услышали звон, да не поняли, где он. Зато поспешили склепать очередную страшилку для несведущей аудитории, которую годами кормят такими вот фейками", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В министерстве также рекомендовали швейцарским журналистам обращаться в Минобороны, где их ознакомят с фактурой и расскажут, что такое "проверка оборонного потенциала".
"Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения — или, лучше сказать, крайней стадии маразма. Материалы один другого абсурднее, но всех превзошла швейцарская телерадиовещательная компания SRF, опубликовав видеосюжет под заголовком "Россия стягивает свои войска к границе с Украиной", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, кадры видеосюжета напоминают "случайную подборку видеоматериалов из Google по запросу "Россия, зима, военная техника".
"Детально о российских внешнеполитических подходах регулярно рассказывает и министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментарии и интервью которого, кстати, переводятся на немецкий. Буквально вчера Сергей Викторович в интервью четырем радиостанциям сказал черным по белому: "Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим". Так что вопрос "будет ли война?" пора уже начать задавать по другим адресам: Вашингтону, Брюсселю, Киеву", — указали в МИД.
Там также посоветовали швейцарскому журналисту посетить сайт kremlin.ru, где можно найти слова президента о принципиальных позициях России, которые он неоднократно подробно и терпеливо разъяснял.
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В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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