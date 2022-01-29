https://ria.ru/20220129/ssha-1770113484.html

В США задержали мужчину, готовившего покушение на Байдена

В США задержали мужчину, готовившего покушение на Байдена - РИА Новости, 29.01.2022

В США задержали мужчину, готовившего покушение на Байдена

В США задержали жителя штата Канзас по обвинению в угрозе убийства президента Джо Байдена, сообщает Daily Beast со ссылкой на судебные документы. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T11:57

2022-01-29T11:57

2022-01-29T18:07

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ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. В США задержали жителя штата Канзас по обвинению в угрозе убийства президента Джо Байдена, сообщает Daily Beast со ссылкой на судебные документы.По данным издания, задержанный Скотт Мерримен заявил, что Бог приказал ему отправиться в Вашингтон и "отрубить голову змея в сердце нации".По информации New York Post, до этого полиция Канзаса уведомила Секретную службу о том, что мужчина позвонил им и сказал, что направляется в Вашингтон, чтобы "увидеть президента". Он заявил сотрудникам правоохранительных органов, что стремится в Белый дом, чтобы сказать Байдену, что люди "сыты по горло расколом в стране и что ему следует обратиться к Богу". Мерримен также сделал несколько публикаций на своей странице в Facebook, используя "все более угрожающую лексику".Сотрудники секретной службы задержали его на парковке ресторана в среду на пути из Канзаса в Мэрилэнд.У мужчины обнаружили заряженный магазин и оптическую трубу для наблюдения за мишенями.По данным газеты New York Post, в пятницу против него возбудили уголовное дело.

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/mask-1769984510.html

https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770052479.html

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в мире, сша, вашингтон (город), канзас, джо байден, facebook