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В США задержали мужчину, готовившего покушение на Байдена
В США задержали мужчину, готовившего покушение на Байдена - РИА Новости, 29.01.2022
В США задержали мужчину, готовившего покушение на Байдена
В США задержали жителя штата Канзас по обвинению в угрозе убийства президента Джо Байдена, сообщает Daily Beast со ссылкой на судебные документы. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T11:57
2022-01-29T18:07
в мире
сша
вашингтон (город)
канзас
джо байден
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ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. В США задержали жителя штата Канзас по обвинению в угрозе убийства президента Джо Байдена, сообщает Daily Beast со ссылкой на судебные документы.По данным издания, задержанный Скотт Мерримен заявил, что Бог приказал ему отправиться в Вашингтон и "отрубить голову змея в сердце нации".По информации New York Post, до этого полиция Канзаса уведомила Секретную службу о том, что мужчина позвонил им и сказал, что направляется в Вашингтон, чтобы "увидеть президента". Он заявил сотрудникам правоохранительных органов, что стремится в Белый дом, чтобы сказать Байдену, что люди "сыты по горло расколом в стране и что ему следует обратиться к Богу". Мерримен также сделал несколько публикаций на своей странице в Facebook, используя "все более угрожающую лексику".Сотрудники секретной службы задержали его на парковке ресторана в среду на пути из Канзаса в Мэрилэнд.У мужчины обнаружили заряженный магазин и оптическую трубу для наблюдения за мишенями.По данным газеты New York Post, в пятницу против него возбудили уголовное дело.
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в мире, сша, вашингтон (город), канзас, джо байден, facebook
11:57 29.01.2022 (обновлено: 18:07 29.01.2022)
 
В США задержали мужчину, готовившего покушение на Байдена

The Dailly Beast: Американец планировал покушение на Байдена, ссылаясь на миссию от Бога

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. В США задержали жителя штата Канзас по обвинению в угрозе убийства президента Джо Байдена, сообщает Daily Beast со ссылкой на судебные документы.
По данным издания, задержанный Скотт Мерримен заявил, что Бог приказал ему отправиться в Вашингтон и "отрубить голову змея в сердце нации".
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По информации New York Post, до этого полиция Канзаса уведомила Секретную службу о том, что мужчина позвонил им и сказал, что направляется в Вашингтон, чтобы "увидеть президента". Он заявил сотрудникам правоохранительных органов, что стремится в Белый дом, чтобы сказать Байдену, что люди "сыты по горло расколом в стране и что ему следует обратиться к Богу". Мерримен также сделал несколько публикаций на своей странице в Facebook, используя "все более угрожающую лексику".
Сотрудники секретной службы задержали его на парковке ресторана в среду на пути из Канзаса в Мэрилэнд.
У мужчины обнаружили заряженный магазин и оптическую трубу для наблюдения за мишенями.
По данным газеты New York Post, в пятницу против него возбудили уголовное дело.
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В миреСШАВашингтон (город)КанзасДжо БайденFacebook
 
 
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