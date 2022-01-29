https://ria.ru/20220129/sputnik-1770103154.html

В Аргентине назвали ошибкой отсутствие одобрения вакцины "Спутник V" ВОЗ

В Аргентине назвали ошибкой отсутствие одобрения вакцины "Спутник V" ВОЗ - РИА Новости, 29.01.2022

В Аргентине назвали ошибкой отсутствие одобрения вакцины "Спутник V" ВОЗ

Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал ошибкой отсутствие одобрения российской вакцины "Спутник V" со стороны ряда европейских стран и Всемирной... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T09:35

2022-01-29T09:35

2022-01-29T09:38

в мире

сан-марино

мексика

владимир путин

евросоюз

российский фонд прямых инвестиций

альберто фернандес

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604347592_0:68:1106:690_1920x0_80_0_0_5edb8b40a8dd150e50c3fa6aa2918e10.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 янв - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал ошибкой отсутствие одобрения российской вакцины "Спутник V" со стороны ряда европейских стран и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)."Я думаю, что это ошибка Европы (не одобрять "Спутник V" - ред.), и думаю, что она продиктована геополитическими соображениями, потому что у нас есть орган контроля и одобрения лекарств и вакцин, который является одним из самых квалифицированных в мире… Я знаю, что наш орган очень требовательный, и он одобрил ее (вакцину - ред.), поэтому у меня нет объяснений, почему это занимает так много времени в Европе", - заявил президент в интервью телеканалу RT.Он также добавил, что говорил лидерам стран Европы и гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу об эффективности российской вакцины.Ранее представитель администрации президента Аргентины сообщил РИА Новости, что Фернандес рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 3 февраля."Спутник V" с 4 марта 2021 года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

https://ria.ru/20220128/vaktsina-1770072996.html

сан-марино

мексика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сан-марино, мексика, владимир путин, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, альберто фернандес, россия, вакцина "спутник v"