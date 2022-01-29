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В Аргентине назвали ошибкой отсутствие одобрения вакцины "Спутник V" ВОЗ
В Аргентине назвали ошибкой отсутствие одобрения вакцины "Спутник V" ВОЗ - РИА Новости, 29.01.2022
В Аргентине назвали ошибкой отсутствие одобрения вакцины "Спутник V" ВОЗ
Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал ошибкой отсутствие одобрения российской вакцины "Спутник V" со стороны ряда европейских стран и Всемирной... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T09:35
2022-01-29T09:38
в мире
сан-марино
мексика
владимир путин
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
альберто фернандес
россия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 янв - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал ошибкой отсутствие одобрения российской вакцины "Спутник V" со стороны ряда европейских стран и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)."Я думаю, что это ошибка Европы (не одобрять "Спутник V" - ред.), и думаю, что она продиктована геополитическими соображениями, потому что у нас есть орган контроля и одобрения лекарств и вакцин, который является одним из самых квалифицированных в мире… Я знаю, что наш орган очень требовательный, и он одобрил ее (вакцину - ред.), поэтому у меня нет объяснений, почему это занимает так много времени в Европе", - заявил президент в интервью телеканалу RT.Он также добавил, что говорил лидерам стран Европы и гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу об эффективности российской вакцины.Ранее представитель администрации президента Аргентины сообщил РИА Новости, что Фернандес рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 3 февраля."Спутник V" с 4 марта 2021 года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
https://ria.ru/20220128/vaktsina-1770072996.html
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в мире, сан-марино, мексика, владимир путин, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, альберто фернандес, россия, вакцина "спутник v"
09:35 29.01.2022 (обновлено: 09:38 29.01.2022)
 
В Аргентине назвали ошибкой отсутствие одобрения вакцины "Спутник V" ВОЗ

Лидер Аргентины Фернандес назвал ошибкой отсутствие одобрения "Спутника V" со стороны ВОЗ

© Пресс-служба администрации президента Аргентины / Перейти в фотобанкПрезидент Аргентины Альберто Фернандес получил первую дозу российской вакцины "Спутник V" в Аргентине
Президент Аргентины Альберто Фернандес получил первую дозу российской вакцины Спутник V в Аргентине
© Пресс-служба администрации президента Аргентины
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Президент Аргентины Альберто Фернандес получил первую дозу российской вакцины "Спутник V" в Аргентине
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 янв - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал ошибкой отсутствие одобрения российской вакцины "Спутник V" со стороны ряда европейских стран и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Я думаю, что это ошибка Европы (не одобрять "Спутник V" - ред.), и думаю, что она продиктована геополитическими соображениями, потому что у нас есть орган контроля и одобрения лекарств и вакцин, который является одним из самых квалифицированных в мире… Я знаю, что наш орган очень требовательный, и он одобрил ее (вакцину - ред.), поэтому у меня нет объяснений, почему это занимает так много времени в Европе", - заявил президент в интервью телеканалу RT.
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Он также добавил, что говорил лидерам стран Европы и гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу об эффективности российской вакцины.
Ранее представитель администрации президента Аргентины сообщил РИА Новости, что Фернандес рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 3 февраля.
"Спутник V" с 4 марта 2021 года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
 
В миреСан-МариноМексикаВладимир ПутинЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийАльберто ФернандесРоссияВакцина "Спутник V"
 
 
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