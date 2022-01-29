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Немецкие "Зеленые" избрали новых сопредседателей
Немецкие "Зеленые" избрали новых сопредседателей - РИА Новости, 29.01.2022
Немецкие "Зеленые" избрали новых сопредседателей
Съезд партии "Союз 90/Зеленые" избрал в субботу 28-летнюю Рикарду Ланг и 46-летнего Омида Нурипура новыми сопредседателями на смену Роберту Хабеку и Анналене... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T21:10
2022-01-29T21:10
в мире
берлин (город)
союз 90/зеленые
германия
мид германии
анналена бербок
роберт хабек
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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Съезд партии "Союз 90/Зеленые" избрал в субботу 28-летнюю Рикарду Ланг и 46-летнего Омида Нурипура новыми сопредседателями на смену Роберту Хабеку и Анналене Бербок, голосование на съезде будет дополнено результатами голосования по почте до 14 февраля, только затем новые лидеры формально вступят в должность.По данным, которые сообщили организаторы съезда, транслировавшегося в прямом эфире на сайте партии, за Ланг проголосовали 75,93%, за Нурипура - 82,58% делегатов.Бывшие сопредседатели партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек и Анналена Бербок ранее поблагодарили своих однопартийцев за совместную работу. По правилам партии, они не могли сохранять свои посты у "Зеленых", так как вошли вместе с социал-демократами и либералами в новое федеральное правительство Германии. Хабек стал вице-канцлером ФРГ и возглавил министерство экономики и по делам климата. Бербок стала главой МИД ФРГ. С 1993 года лучший результат на выборах председателя партии принадлежал Бербок, которая была переизбрана в ноябре 2019 года с 97,1% голосов.Ланг в настоящий момент болеет коронавирусом, поэтому она не смогла присутствовать на сцене в Берлине, где частично проходил съезд. Основная часть делегатов принимала участие в съезде онлайн. В своей предвыборной речи она назвала "огромным шансом" участие партии "Зеленые" в правительстве Германии, подчеркнув, что политика должна быть основана на "защите климата и социальной справедливости". С 2019 года Ланг входит в федеральное правление партии. Она принимала участие в вынесении решения о спорном премировании работников штаб-квартиры "Зеленых" в 2020 году и сама получила 1500 евро. Прокуратура Берлина расследует данное дело.Нурипур считается экспертом во внешней политики, он родился в Иране и переехал с родителями в ФРГ в возрасте 13 лет. В начале января он заявил в интервью еженедельнику Spiegel, что решение о смягчении или ужесточении санкций против России связано исключительно с ситуацией вокруг границ Украины. Он также назвал "ошибкой" решение о строительстве "Северного потока — 2", подчеркнув, что партия "Зеленые" не намерена вмешиваться в процесс сертификации оператора газопровода, так как это стало бы нарушением законодательства.
https://ria.ru/20220120/berbok-1768661356.html
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в мире, берлин (город), союз 90/зеленые , германия, мид германии, анналена бербок, роберт хабек
21:10 29.01.2022
 
Немецкие "Зеленые" избрали новых сопредседателей

Немецкие "Зеленые" избрали новых сопредседателей Ланг и Нурипура на смену Хабеку и Бербок

© AP Photo / Markus Schreiber, PoolАнналена Бербок
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Анналена Бербок
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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Съезд партии "Союз 90/Зеленые" избрал в субботу 28-летнюю Рикарду Ланг и 46-летнего Омида Нурипура новыми сопредседателями на смену Роберту Хабеку и Анналене Бербок, голосование на съезде будет дополнено результатами голосования по почте до 14 февраля, только затем новые лидеры формально вступят в должность.
По данным, которые сообщили организаторы съезда, транслировавшегося в прямом эфире на сайте партии, за Ланг проголосовали 75,93%, за Нурипура - 82,58% делегатов.
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Бывшие сопредседатели партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек и Анналена Бербок ранее поблагодарили своих однопартийцев за совместную работу. По правилам партии, они не могли сохранять свои посты у "Зеленых", так как вошли вместе с социал-демократами и либералами в новое федеральное правительство Германии. Хабек стал вице-канцлером ФРГ и возглавил министерство экономики и по делам климата. Бербок стала главой МИД ФРГ. С 1993 года лучший результат на выборах председателя партии принадлежал Бербок, которая была переизбрана в ноябре 2019 года с 97,1% голосов.
Ланг в настоящий момент болеет коронавирусом, поэтому она не смогла присутствовать на сцене в Берлине, где частично проходил съезд. Основная часть делегатов принимала участие в съезде онлайн. В своей предвыборной речи она назвала "огромным шансом" участие партии "Зеленые" в правительстве Германии, подчеркнув, что политика должна быть основана на "защите климата и социальной справедливости". С 2019 года Ланг входит в федеральное правление партии. Она принимала участие в вынесении решения о спорном премировании работников штаб-квартиры "Зеленых" в 2020 году и сама получила 1500 евро. Прокуратура Берлина расследует данное дело.
Нурипур считается экспертом во внешней политики, он родился в Иране и переехал с родителями в ФРГ в возрасте 13 лет. В начале января он заявил в интервью еженедельнику Spiegel, что решение о смягчении или ужесточении санкций против России связано исключительно с ситуацией вокруг границ Украины. Он также назвал "ошибкой" решение о строительстве "Северного потока — 2", подчеркнув, что партия "Зеленые" не намерена вмешиваться в процесс сертификации оператора газопровода, так как это стало бы нарушением законодательства.
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