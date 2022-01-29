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На Нью-Йорк обрушился сильный снегопад
На Нью-Йорк обрушился сильный снегопад - РИА Новости, 29.01.2022
На Нью-Йорк обрушился сильный снегопад
Первый в этом году сильный снегопад застал врасплох многих жителей Нью-Йорка – некоторым пришлось голыми руками счищать снег с машин, кто-то едет по заснеженным РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T21:20
2022-01-29T21:20
в мире
сша
нью-йорк (город)
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НЬЮ-ЙОРК, 29 янв – РИА Новости. Первый в этом году сильный снегопад застал врасплох многих жителей Нью-Йорка – некоторым пришлось голыми руками счищать снег с машин, кто-то едет по заснеженным улицам с пешеходной скоростью, опасаясь сорваться в юз, некоторые прохожие намотали на ноги целлофановые пакеты, передает корреспондент РИА Новости.Воздух в городе остыл до минус девяти по Цельсию. По данным метеорологов, такой холод ощущается на минус 19."Не нужны мне твои деньги, купи мне кофе, надо согреться!" - кричит туристу бездомный, облачившийся в целлофановый мешок из-под мусора.Прохожие, которых власти призывали по возможности не выходить из дома, неловко перешагивают сугробы на обочинах. Уборочной техники на улицах пока мало, на дорогах образовалась снежная каша. Некоторые горожане наматывают на ноги целлофановые пакеты, однако большинство все так же "рассекают" в кроссовках. Одновременно встречаются люди в теплых шапках и пуховиках."Я надел армейские ботинки. Они как раз подходят для такого случая", - рассказал РИА Новости отставной военный, представившийся Дэниэлом."А мы к таким снегопадам привыкли! Ничего", - смеется автовладелец, счищая рукавом снег с крыши машины.Разгул зимней стихии вызвал ажиотаж и среди туристов, которых сейчас много на Таймс-сквер, главной площади мегаполиса. Дети кувыркаются в сугробах, кто-то пришел на лыжах, пара человек укрываются от снега под зонтами. Хозяева ресторанов и кафе активно расчищают завалы: кто-то поливает асфальт незамерзающей жидкостью, кто-то посыпает реагентом. Кому не досталось снегоуборочной лопаты, орудует совковой. Многие используют специальные машины - напоминающие мотоблок двухколесные агрегаты с вращающейся щеткой.Между тем с неба продолжает сыпать и сейчас. Как ожидается, снегопад кончится только к 19.00 по местному времени (3.00 мск воскресенья).
https://ria.ru/20220129/snegopad-1770144785.html
https://ria.ru/20220128/snegopad-1769981591.html
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в мире, сша, нью-йорк (город)
21:20 29.01.2022
 
На Нью-Йорк обрушился сильный снегопад

На Нью-Йорк обрушился сильный снегопад, заставший врасплох многих жителей

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСнегопад на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Снегопад на Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Снегопад на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 29 янв – РИА Новости. Первый в этом году сильный снегопад застал врасплох многих жителей Нью-Йорка – некоторым пришлось голыми руками счищать снег с машин, кто-то едет по заснеженным улицам с пешеходной скоростью, опасаясь сорваться в юз, некоторые прохожие намотали на ноги целлофановые пакеты, передает корреспондент РИА Новости.
Воздух в городе остыл до минус девяти по Цельсию. По данным метеорологов, такой холод ощущается на минус 19.
"Не нужны мне твои деньги, купи мне кофе, надо согреться!" - кричит туристу бездомный, облачившийся в целлофановый мешок из-под мусора.
Прохожие, которых власти призывали по возможности не выходить из дома, неловко перешагивают сугробы на обочинах. Уборочной техники на улицах пока мало, на дорогах образовалась снежная каша. Некоторые горожане наматывают на ноги целлофановые пакеты, однако большинство все так же "рассекают" в кроссовках. Одновременно встречаются люди в теплых шапках и пуховиках.
Человек занимается бегом во время снегопада в США - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
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В США отменили тысячи рейсов из-за сильнейших снегопадов
"Я надел армейские ботинки. Они как раз подходят для такого случая", - рассказал РИА Новости отставной военный, представившийся Дэниэлом.
"А мы к таким снегопадам привыкли! Ничего", - смеется автовладелец, счищая рукавом снег с крыши машины.
Разгул зимней стихии вызвал ажиотаж и среди туристов, которых сейчас много на Таймс-сквер, главной площади мегаполиса. Дети кувыркаются в сугробах, кто-то пришел на лыжах, пара человек укрываются от снега под зонтами. Хозяева ресторанов и кафе активно расчищают завалы: кто-то поливает асфальт незамерзающей жидкостью, кто-то посыпает реагентом. Кому не досталось снегоуборочной лопаты, орудует совковой. Многие используют специальные машины - напоминающие мотоблок двухколесные агрегаты с вращающейся щеткой.
Между тем с неба продолжает сыпать и сейчас. Как ожидается, снегопад кончится только к 19.00 по местному времени (3.00 мск воскресенья).
Сотрудник коммунальной службы убирает снег - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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