18:43 29.01.2022 (обновлено: 21:12 29.01.2022)
В США отменили тысячи рейсов из-за сильнейших снегопадов
Свыше 3,5 тысячи авиарейсов отменили в субботу в США из-за сильнейших снегопадов
Человек занимается бегом во время снегопада в США
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Свыше 3,5 тысячи авиарейсов были отменены и более 80 тысяч потребителей обесточены в субботу в США, на Восточное побережье обрушилась очередная волна зимней непогоды со снегопадами, обледенением и сильным ветром, передают мониторинговые службы.
Природный катаклизм, в полосе которого оказались порядка 50 миллионов американцев, зародился в районе Южной и Северной Каролине и двигается вдоль атлантического побережья на север - через Делавэр, Нью-Джерси и Нью-Йорк в штаты Новой Англии. В Вашингтоне он обернулся легким снегопадом, который прошел накануне вечером, снижением температуры и усилением ветра.
По данным интернет-ресурса poweroutage.us, в штате Массачусетс без электричества остались более 79 тысяч потребителей, в Делавэре - почти четыре тысячи.
Портал FlightAware передает об отмене в субботу 3 520 рейсов, следующих в США, вылетающих из страны или совершаемых внутри нее.
В нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди отменены 72% прибывающих и 80% вылетающих рейсов, в аэропорту "Ла-Гардия" - 97%, в Ньюарке - 91%, в Бостоне - 91% и 93% соответственно. На воскресенье отменены уже свыше 800 рейсов.
В Массачусетсе власти ввели запрет на передвижение по шоссейным дорогам крупных грузовиков и рекомендовали жителям не выезжать на дороги без необходимости. В интервью телекомпании CNN мэр массачусетского города Куинси Томас Кох назвал непогоду "почти небольшим ураганом со снегом". Как ожидается, зимняя буря продолжится до воскресенья.