https://ria.ru/20220129/snegopad-1770144785.html

В США отменили тысячи рейсов из-за сильнейших снегопадов

В США отменили тысячи рейсов из-за сильнейших снегопадов - РИА Новости, 29.01.2022

В США отменили тысячи рейсов из-за сильнейших снегопадов

Свыше 3,5 тысячи авиарейсов были отменены и более 80 тысяч потребителей обесточены в субботу в США, на Восточное побережье обрушилась очередная волна зимней... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T18:43

2022-01-29T18:43

2022-01-29T21:12

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766502921_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d6b4d074c8f2f031a8ebc5a9bb1822d2.jpg

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Свыше 3,5 тысячи авиарейсов были отменены и более 80 тысяч потребителей обесточены в субботу в США, на Восточное побережье обрушилась очередная волна зимней непогоды со снегопадами, обледенением и сильным ветром, передают мониторинговые службы.Природный катаклизм, в полосе которого оказались порядка 50 миллионов американцев, зародился в районе Южной и Северной Каролине и двигается вдоль атлантического побережья на север - через Делавэр, Нью-Джерси и Нью-Йорк в штаты Новой Англии. В Вашингтоне он обернулся легким снегопадом, который прошел накануне вечером, снижением температуры и усилением ветра.По данным интернет-ресурса poweroutage.us, в штате Массачусетс без электричества остались более 79 тысяч потребителей, в Делавэре - почти четыре тысячи.Портал FlightAware передает об отмене в субботу 3 520 рейсов, следующих в США, вылетающих из страны или совершаемых внутри нее.В нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди отменены 72% прибывающих и 80% вылетающих рейсов, в аэропорту "Ла-Гардия" - 97%, в Ньюарке - 91%, в Бостоне - 91% и 93% соответственно. На воскресенье отменены уже свыше 800 рейсов.В Массачусетсе власти ввели запрет на передвижение по шоссейным дорогам крупных грузовиков и рекомендовали жителям не выезжать на дороги без необходимости. В интервью телекомпании CNN мэр массачусетского города Куинси Томас Кох назвал непогоду "почти небольшим ураганом со снегом". Как ожидается, зимняя буря продолжится до воскресенья.

https://ria.ru/20220128/snegopad-1769981591.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша