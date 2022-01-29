https://ria.ru/20220129/sk-1770133237.html

Похитивший и убивший жену в Волоколамске мужчина признал вину

Похитивший и убивший жену в Волоколамске мужчина признал вину - РИА Новости, 29.01.2022

Похитивший и убивший жену в Волоколамске мужчина признал вину

Мужчина, похитивший, изнасиловавший и убивший жену в Волоколамске, признался в содеянном, ему предъявлено обвинение, сообщила помощник руководителя ГСУСК РФ по... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T15:54

2022-01-29T15:54

2022-01-29T16:00

происшествия

татьяна петрова

волоколамск

московская область (подмосковье)

ольга врадий

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мужчина, похитивший, изнасиловавший и убивший жену в Волоколамске, признался в содеянном, ему предъявлено обвинение, сообщила помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга Врадий.По информации следствия, в четверг подозреваемый, дождавшись, пока супруга выйдет с работы, поехал следом за ней на автомобиле. Он затащил ее в свою машину и привез в хозяйственное помещение в Волоколамске, где связал женщине руки скотчем и изнасиловал. Опасаясь, что супруга обратится в правоохранительные органы, мужчина задушил ее и скрылся с места происшествия. В тот же день сестра погибшей, обеспокоенная тем, что женщина не вернулась домой, обратилась за помощью, после чего подозреваемого удалось задержать. Также отмечается, что супруги находились в процессе развода, что могло стать причиной преступления."Следователем следственного отдела по Волоколамску ГСУСК России по Московской области 36-летнему местному жителю предъявлено обвинение в похищении, изнасиловании и убийстве супруги... Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.Она добавила, что проведен осмотр места происшествия, допрошен обвиняемый и свидетели, проведена проверка показаний на месте с участием мужчины, а также осуществлен обыск по месту его жительства. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая. "В ходе допроса мужчина признал свою вину и сознался в содеянном", - отметила Врадий.Начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова также сообщила, что мужчина потребовал со знакомого пропавшей выкуп за ее освобождение в размере двух миллионов рублей. По предварительным данным, преступление подозреваемый совершил в своем гараже, на почве личных неприязненных отношений.

https://ria.ru/20211104/perm-1757695012.html

волоколамск

московская область (подмосковье)

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происшествия, татьяна петрова, волоколамск, московская область (подмосковье), ольга врадий