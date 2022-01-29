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Похитивший и убивший жену в Волоколамске мужчина признал вину
Похитивший и убивший жену в Волоколамске мужчина признал вину - РИА Новости, 29.01.2022
Похитивший и убивший жену в Волоколамске мужчина признал вину
Мужчина, похитивший, изнасиловавший и убивший жену в Волоколамске, признался в содеянном, ему предъявлено обвинение, сообщила помощник руководителя ГСУСК РФ по... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T15:54
2022-01-29T16:00
происшествия
татьяна петрова
волоколамск
московская область (подмосковье)
ольга врадий
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мужчина, похитивший, изнасиловавший и убивший жену в Волоколамске, признался в содеянном, ему предъявлено обвинение, сообщила помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга Врадий.По информации следствия, в четверг подозреваемый, дождавшись, пока супруга выйдет с работы, поехал следом за ней на автомобиле. Он затащил ее в свою машину и привез в хозяйственное помещение в Волоколамске, где связал женщине руки скотчем и изнасиловал. Опасаясь, что супруга обратится в правоохранительные органы, мужчина задушил ее и скрылся с места происшествия. В тот же день сестра погибшей, обеспокоенная тем, что женщина не вернулась домой, обратилась за помощью, после чего подозреваемого удалось задержать. Также отмечается, что супруги находились в процессе развода, что могло стать причиной преступления."Следователем следственного отдела по Волоколамску ГСУСК России по Московской области 36-летнему местному жителю предъявлено обвинение в похищении, изнасиловании и убийстве супруги... Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.Она добавила, что проведен осмотр места происшествия, допрошен обвиняемый и свидетели, проведена проверка показаний на месте с участием мужчины, а также осуществлен обыск по месту его жительства. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая. "В ходе допроса мужчина признал свою вину и сознался в содеянном", - отметила Врадий.Начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова также сообщила, что мужчина потребовал со знакомого пропавшей выкуп за ее освобождение в размере двух миллионов рублей. По предварительным данным, преступление подозреваемый совершил в своем гараже, на почве личных неприязненных отношений.
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волоколамск
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происшествия, татьяна петрова, волоколамск, московская область (подмосковье), ольга врадий
15:54 29.01.2022 (обновлено: 16:00 29.01.2022)
 
Похитивший и убивший жену в Волоколамске мужчина признал вину

Похитивший и убивший жену в Волоколамске мужчина сознался, ему предъявили обвинение

© Фото : ГСУ СК России по Московской области Житель Волоколамска, задержанный по обвинению в похищении, изнасиловании и убийстве супруги
Житель Волоколамска, задержанный по обвинению в похищении, изнасиловании и убийстве супруги - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Фото : ГСУ СК России по Московской области
Житель Волоколамска, задержанный по обвинению в похищении, изнасиловании и убийстве супруги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мужчина, похитивший, изнасиловавший и убивший жену в Волоколамске, признался в содеянном, ему предъявлено обвинение, сообщила помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга Врадий.
По информации следствия, в четверг подозреваемый, дождавшись, пока супруга выйдет с работы, поехал следом за ней на автомобиле. Он затащил ее в свою машину и привез в хозяйственное помещение в Волоколамске, где связал женщине руки скотчем и изнасиловал. Опасаясь, что супруга обратится в правоохранительные органы, мужчина задушил ее и скрылся с места происшествия. В тот же день сестра погибшей, обеспокоенная тем, что женщина не вернулась домой, обратилась за помощью, после чего подозреваемого удалось задержать. Также отмечается, что супруги находились в процессе развода, что могло стать причиной преступления.
"Следователем следственного отдела по Волоколамску ГСУСК России по Московской области 36-летнему местному жителю предъявлено обвинение в похищении, изнасиловании и убийстве супруги... Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.
Она добавила, что проведен осмотр места происшествия, допрошен обвиняемый и свидетели, проведена проверка показаний на месте с участием мужчины, а также осуществлен обыск по месту его жительства. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая. "В ходе допроса мужчина признал свою вину и сознался в содеянном", - отметила Врадий.
Начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова также сообщила, что мужчина потребовал со знакомого пропавшей выкуп за ее освобождение в размере двух миллионов рублей. По предварительным данным, преступление подозреваемый совершил в своем гараже, на почве личных неприязненных отношений.
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