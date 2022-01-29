10:49 29.01.2022 (обновлено: 17:13 29.01.2022)
В Волоколамске мужчину заподозрили в похищении и убийстве супруги
Мужчину, подозреваемого в похищении и убийстве супруги, задержали в Волоколамске
© Фото : ГСУ СК России по Московской области Житель Волоколамска, задержанный по обвинению в похищении, изнасиловании и убийстве супруги
Житель Волоколамска, задержанный по обвинению в похищении, изнасиловании и убийстве супруги
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в похищении, изнасиловании и убийстве супруги, задержан в подмосковном Волоколамске, сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
По информации следствия, в четверг подозреваемый, дождавшись, пока супруга выйдет с работы, поехал следом за ней на автомобиле. Он затащил ее в свою машину и привез в хозяйственное помещение в Волоколамске, где связал женщине руки скотчем и изнасиловал. Опасаясь, что супруга обратится в правоохранительные органы, мужчина задушил ее и скрылся с места происшествия. В тот же день сестра погибшей, обеспокоенная тем, что женщина не вернулась домой, обратилась за помощью, после чего подозреваемого удалось задержать.
"Следователем следственного отдела по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в похищении, изнасиловании и убийстве супруги", — сказала Врадий.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий. Также отмечается, что супруги находились в процессе развода, что могло стать причиной преступления.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что мужчина потребовал со знакомого пропавшей выкуп за ее освобождение в размере двух миллионов рублей. По предварительным данным, преступление подозреваемый совершил в своем гараже на почве личных неприязненных отношений.
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