https://ria.ru/20220129/sk-1770108594.html

В Волоколамске мужчину заподозрили в похищении и убийстве супруги

В Волоколамске мужчину заподозрили в похищении и убийстве супруги - РИА Новости, 29.01.2022

В Волоколамске мужчину заподозрили в похищении и убийстве супруги

Мужчина, подозреваемый в похищении, изнасиловании и убийстве супруги, задержан в подмосковном Волоколамске, сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T10:49

2022-01-29T10:49

2022-01-29T17:13

происшествия

волоколамск

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в похищении, изнасиловании и убийстве супруги, задержан в подмосковном Волоколамске, сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.По информации следствия, в четверг подозреваемый, дождавшись, пока супруга выйдет с работы, поехал следом за ней на автомобиле. Он затащил ее в свою машину и привез в хозяйственное помещение в Волоколамске, где связал женщине руки скотчем и изнасиловал. Опасаясь, что супруга обратится в правоохранительные органы, мужчина задушил ее и скрылся с места происшествия. В тот же день сестра погибшей, обеспокоенная тем, что женщина не вернулась домой, обратилась за помощью, после чего подозреваемого удалось задержать.В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий. Также отмечается, что супруги находились в процессе развода, что могло стать причиной преступления.Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что мужчина потребовал со знакомого пропавшей выкуп за ее освобождение в размере двух миллионов рублей. По предварительным данным, преступление подозреваемый совершил в своем гараже на почве личных неприязненных отношений.

https://ria.ru/20211227/sud-1765625411.html

волоколамск

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, волоколамск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия