https://ria.ru/20220129/sk-1770108459.html

Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели семьи в Архангельской области

Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели семьи в Архангельской области - РИА Новости, 29.01.2022

Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели семьи в Архангельской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке обстоятельств гибели семьи в Архангельской области из-за пожара,... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T10:38

2022-01-29T10:38

2022-01-29T10:38

происшествия

архангельская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

плесецк (космодром)

жилье

россия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке обстоятельств гибели семьи в Архангельской области из-за пожара, сообщается на сайте ведомства.Ночью в квартире двухэтажного деревянного дома на 12 квартир в поселке Плесецк произошел пожар, в доме были найдены тела 37-летней женщины и четверых ее детей. Одна из рассматриваемых версий пожара - неисправность электроплиты в квартире многодетной семьи. Другие жители дома не пострадали. По предварительной информации, семья состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально опасном положении."Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил... представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 37-летней женщины и её четверых детей в возрасте от трех до 12 лет", - говорится в сообщении.

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происшествия, архангельская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), плесецк (космодром), жилье, россия