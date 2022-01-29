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Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели семьи в Архангельской области
Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели семьи в Архангельской области - РИА Новости, 29.01.2022
Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели семьи в Архангельской области
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке обстоятельств гибели семьи в Архангельской области из-за пожара,... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T10:38
2022-01-29T10:38
2022-01-29T10:38
происшествия
архангельская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
плесецк (космодром)
жилье
россия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке обстоятельств гибели семьи в Архангельской области из-за пожара, сообщается на сайте ведомства.Ночью в квартире двухэтажного деревянного дома на 12 квартир в поселке Плесецк произошел пожар, в доме были найдены тела 37-летней женщины и четверых ее детей. Одна из рассматриваемых версий пожара - неисправность электроплиты в квартире многодетной семьи. Другие жители дома не пострадали. По предварительной информации, семья состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально опасном положении."Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил... представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 37-летней женщины и её четверых детей в возрасте от трех до 12 лет", - говорится в сообщении.
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происшествия, архангельская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), плесецк (космодром), жилье, россия
Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели семьи в Архангельской области
Главе СК Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели семьи в Архангельской области