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СК назвал предварительную причину гибели семьи в Архангельской области
СК назвал предварительную причину гибели семьи в Архангельской области - РИА Новости, 29.01.2022
СК назвал предварительную причину гибели семьи в Архангельской области
Семья из пяти человек, погибших при пожаре в Архангельской области, по предварительной информации, умерла от отравления угарным газом, по данному факту ГУ СК РФ РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T08:55
2022-01-29T08:55
2022-01-29T10:07
происшествия
архангельская область
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Семья из пяти человек, погибших при пожаре в Архангельской области, по предварительной информации, умерла от отравления угарным газом, по данному факту ГУ СК РФ по Архангельской области возбудило уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.По данным следствия, сегодня ночью в квартире двухэтажного деревянного дома на 12 квартир в поселке Плесецк произошел пожар, в доме были найдены тела 37-летней женщины и четверых ее детей."Предварительная причина их смерти - отравление продуктами горения. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... причинение смерти по неосторожности двум и более лицам и... халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.Уточняется, что одна из рассматриваемых версий пожара - неисправность электроплиты в квартире многодетной семьи. Другие жители дома не пострадали.Кроме того, на сайте федерального СК сообщается, что, по предварительной информации, семья состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально опасном положении.
https://ria.ru/20220111/sk-1767301282.html
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происшествия, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф), жилье
08:55 29.01.2022 (обновлено: 10:07 29.01.2022)
СК назвал предварительную причину гибели семьи в Архангельской области
Предварительная причина смерти семьи в Архангельской области — отравление угарным газом