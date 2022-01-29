https://ria.ru/20220129/sk-1770101150.html

СК назвал предварительную причину гибели семьи в Архангельской области

СК назвал предварительную причину гибели семьи в Архангельской области - РИА Новости, 29.01.2022

СК назвал предварительную причину гибели семьи в Архангельской области

Семья из пяти человек, погибших при пожаре в Архангельской области, по предварительной информации, умерла от отравления угарным газом, по данному факту ГУ СК РФ РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T08:55

2022-01-29T08:55

2022-01-29T10:07

происшествия

архангельская область

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Семья из пяти человек, погибших при пожаре в Архангельской области, по предварительной информации, умерла от отравления угарным газом, по данному факту ГУ СК РФ по Архангельской области возбудило уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.По данным следствия, сегодня ночью в квартире двухэтажного деревянного дома на 12 квартир в поселке Плесецк произошел пожар, в доме были найдены тела 37-летней женщины и четверых ее детей."Предварительная причина их смерти - отравление продуктами горения. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... причинение смерти по неосторожности двум и более лицам и... халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.Уточняется, что одна из рассматриваемых версий пожара - неисправность электроплиты в квартире многодетной семьи. Другие жители дома не пострадали.Кроме того, на сайте федерального СК сообщается, что, по предварительной информации, семья состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально опасном положении.

https://ria.ru/20220111/sk-1767301282.html

архангельская область

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происшествия, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф), жилье