В Евросоюзе рассказали о возможных антироссийских санкциях
Во внешнеполитической службе ЕС назвали работу над санкциями против России "очень хорошей"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Работа над новыми потенциальными санкциями Евросоюза против России по ситуации вокруг Украины продвигается "очень хорошо", рассматриваются варианты как серьезного расширения действующих ограничений, так и введения новых экономических секторальных мер, сказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано.
Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что в случае эскалации отношений между Россией и Украиной Евросоюз может ввести серьезные санкции против России, но не хочет этого, предпочитая разрешить сложившуюся ситуацию дипломатическими методами.
"Продолжается и очень хорошо продвинулась работа по подготовке мер сдерживания и сильной международной реакции с огромными последствиями для России в случае любой дальнейшей агрессии против Украины", - сказал он.
ЕС намерен при необходимости действовать быстро, а также в координации с международными партнерами, добавил Стано.
"Не вдаваясь в подробности и не комментируя различные слухи, такой ответ может принять форму серьезного расширения существующих санкционных режимов, а также дополнительных индивидуальных и секторальных мер. Как ранее сказала председатель (Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен, рассматриваются все варианты", - отметил он, отвечая на вопрос о появившейся информации о подготовке в ЕС санкций в сфере российских газовых проектов.
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Как ранее сообщало агентство Блумберг, один из чиновников в ЕС заявил, что Евросоюз работает над "пакетом мер" против РФ, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
Кроме того, как писала газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против новых российских проектов в газовой сфере, которые будут введены в случае эскалации вокруг Украины. По данным издания, "газовый" пакет санкций разрабатывается при поддержке США. Цель этих мер - "жестко ограничить" финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в отрасли.
Если Евросоюз введёт новые жёсткие экономических санкции против России, они могут ощутимо ударить и по самой Европе, отмечали и опрошенные РИА Новости эксперты.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.