Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220129/sanktsii-1770128682.html
В Евросоюзе рассказали о возможных антироссийских санкциях
В Евросоюзе рассказали о возможных антироссийских санкциях - РИА Новости, 29.01.2022
В Евросоюзе рассказали о возможных антироссийских санкциях
Работа над новыми потенциальными санкциями Евросоюза против России по ситуации вокруг Украины продвигается "очень хорошо", рассматриваются варианты как... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T14:58
2022-01-29T14:58
в мире
украина
еврокомиссия
санкции в отношении россии
шарль мишель
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Работа над новыми потенциальными санкциями Евросоюза против России по ситуации вокруг Украины продвигается "очень хорошо", рассматриваются варианты как серьезного расширения действующих ограничений, так и введения новых экономических секторальных мер, сказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано.Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что в случае эскалации отношений между Россией и Украиной Евросоюз может ввести серьезные санкции против России, но не хочет этого, предпочитая разрешить сложившуюся ситуацию дипломатическими методами."Продолжается и очень хорошо продвинулась работа по подготовке мер сдерживания и сильной международной реакции с огромными последствиями для России в случае любой дальнейшей агрессии против Украины", - сказал он.ЕС намерен при необходимости действовать быстро, а также в координации с международными партнерами, добавил Стано."Не вдаваясь в подробности и не комментируя различные слухи, такой ответ может принять форму серьезного расширения существующих санкционных режимов, а также дополнительных индивидуальных и секторальных мер. Как ранее сказала председатель (Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен, рассматриваются все варианты", - отметил он, отвечая на вопрос о появившейся информации о подготовке в ЕС санкций в сфере российских газовых проектов.Как ранее сообщало агентство Блумберг, один из чиновников в ЕС заявил, что Евросоюз работает над "пакетом мер" против РФ, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.Кроме того, как писала газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против новых российских проектов в газовой сфере, которые будут введены в случае эскалации вокруг Украины. По данным издания, "газовый" пакет санкций разрабатывается при поддержке США. Цель этих мер - "жестко ограничить" финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в отрасли.Как отмечается в материале, такой удар по обширной российской углеводородной промышленности может затронуть собственно европейские компании, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в российский газовый сектор.Если Евросоюз введёт новые жёсткие экономических санкции против России, они могут ощутимо ударить и по самой Европе, отмечали и опрошенные РИА Новости эксперты.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220129/sanktsii-1770110263.html
https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html
https://ria.ru/20220129/sanktsii-1770100239.html
https://ria.ru/20220128/nuland-1769889637.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, еврокомиссия, санкции в отношении россии, шарль мишель, россия
14:58 29.01.2022
 
В Евросоюзе рассказали о возможных антироссийских санкциях

Во внешнеполитической службе ЕС назвали работу над санкциями против России "очень хорошей"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Работа над новыми потенциальными санкциями Евросоюза против России по ситуации вокруг Украины продвигается "очень хорошо", рассматриваются варианты как серьезного расширения действующих ограничений, так и введения новых экономических секторальных мер, сказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано.
Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что в случае эскалации отношений между Россией и Украиной Евросоюз может ввести серьезные санкции против России, но не хочет этого, предпочитая разрешить сложившуюся ситуацию дипломатическими методами.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
11:26
В Польше пожаловались на отсутствие единства в ЕС по санкциям против России
"Продолжается и очень хорошо продвинулась работа по подготовке мер сдерживания и сильной международной реакции с огромными последствиями для России в случае любой дальнейшей агрессии против Украины", - сказал он.
ЕС намерен при необходимости действовать быстро, а также в координации с международными партнерами, добавил Стано.
"Не вдаваясь в подробности и не комментируя различные слухи, такой ответ может принять форму серьезного расширения существующих санкционных режимов, а также дополнительных индивидуальных и секторальных мер. Как ранее сказала председатель (Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен, рассматриваются все варианты", - отметил он, отвечая на вопрос о появившейся информации о подготовке в ЕС санкций в сфере российских газовых проектов.
Флаг с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 08:00
Европа не может решить, как наказать Россию
Как ранее сообщало агентство Блумберг, один из чиновников в ЕС заявил, что Евросоюз работает над "пакетом мер" против РФ, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
Кроме того, как писала газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против новых российских проектов в газовой сфере, которые будут введены в случае эскалации вокруг Украины. По данным издания, "газовый" пакет санкций разрабатывается при поддержке США. Цель этих мер - "жестко ограничить" финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в отрасли.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
08:44
В США назвали цель новых санкций против России
Как отмечается в материале, такой удар по обширной российской углеводородной промышленности может затронуть собственно европейские компании, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в российский газовый сектор.
Если Евросоюз введёт новые жёсткие экономических санкции против России, они могут ощутимо ударить и по самой Европе, отмечали и опрошенные РИА Новости эксперты.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
Вчера, 00:48
Нуланд назвала условие для остановки "Северного потока — 2"
 
В миреУкраинаЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииШарль МишельРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:10CBS News: премьер Канады сменил место резиденции из-за протестов в стране
23:54Дочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод Firdaws
23:41Президент Хорватии назвал премьера "украинским агентом"
23:40Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сирот
23:37Львова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомным
23:25Львова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подростками
23:11Львова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента
23:02Депутат Рады: члены территориальной обороны Украины смогут получить оружие
23:01В Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать Украину
22:59СМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из Киева
22:37В России планируют создадут сеть центров для подростков "группы риска"
22:23Президента Италии переизбрали на второй срок
21:53"Финансовая пирамида": Захарова пошутила о новой стратегии Украины
21:51Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в Пятигорске
21:49Россия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны Ирландии
21:47ФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача Белой
21:27Украинский политолог обвинил США в подыгрывании России
21:25Американский комик нашел "самое главное слово" в беседе Байдена с Зеленским
21:24СМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожили
21:20На Нью-Йорк обрушился сильный снегопад
Лента новостейМолния
CBS News: премьер Канады сменил место резиденции из-за протестов в странеДочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод FirdawsПрезидент Хорватии назвал премьера "украинским агентом"Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сиротЛьвова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомнымЛьвова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подросткамиЛьвова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента Депутат Рады: члены территориальной обороны Украины смогут получить оружиеВ Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать УкраинуСМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из КиеваВ России планируют создадут сеть центров для подростков "группы риска"Президента Италии переизбрали на второй срок"Финансовая пирамида": Захарова пошутила о новой стратегии Украины Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в ПятигорскеРоссия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны ИрландииФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача БелойУкраинский политолог обвинил США в подыгрывании РоссииАмериканский комик нашел "самое главное слово" в беседе Байдена с ЗеленскимСМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожилиНа Нью-Йорк обрушился сильный снегопад