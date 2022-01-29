https://ria.ru/20220129/sanktsii-1770128682.html

В Евросоюзе рассказали о возможных антироссийских санкциях

В Евросоюзе рассказали о возможных антироссийских санкциях - РИА Новости, 29.01.2022

В Евросоюзе рассказали о возможных антироссийских санкциях

Работа над новыми потенциальными санкциями Евросоюза против России по ситуации вокруг Украины продвигается "очень хорошо", рассматриваются варианты как... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T14:58

2022-01-29T14:58

2022-01-29T14:58

в мире

украина

еврокомиссия

санкции в отношении россии

шарль мишель

россия

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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Работа над новыми потенциальными санкциями Евросоюза против России по ситуации вокруг Украины продвигается "очень хорошо", рассматриваются варианты как серьезного расширения действующих ограничений, так и введения новых экономических секторальных мер, сказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано.Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что в случае эскалации отношений между Россией и Украиной Евросоюз может ввести серьезные санкции против России, но не хочет этого, предпочитая разрешить сложившуюся ситуацию дипломатическими методами."Продолжается и очень хорошо продвинулась работа по подготовке мер сдерживания и сильной международной реакции с огромными последствиями для России в случае любой дальнейшей агрессии против Украины", - сказал он.ЕС намерен при необходимости действовать быстро, а также в координации с международными партнерами, добавил Стано."Не вдаваясь в подробности и не комментируя различные слухи, такой ответ может принять форму серьезного расширения существующих санкционных режимов, а также дополнительных индивидуальных и секторальных мер. Как ранее сказала председатель (Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен, рассматриваются все варианты", - отметил он, отвечая на вопрос о появившейся информации о подготовке в ЕС санкций в сфере российских газовых проектов.Как ранее сообщало агентство Блумберг, один из чиновников в ЕС заявил, что Евросоюз работает над "пакетом мер" против РФ, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.Кроме того, как писала газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против новых российских проектов в газовой сфере, которые будут введены в случае эскалации вокруг Украины. По данным издания, "газовый" пакет санкций разрабатывается при поддержке США. Цель этих мер - "жестко ограничить" финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в отрасли.Как отмечается в материале, такой удар по обширной российской углеводородной промышленности может затронуть собственно европейские компании, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в российский газовый сектор.Если Евросоюз введёт новые жёсткие экономических санкции против России, они могут ощутимо ударить и по самой Европе, отмечали и опрошенные РИА Новости эксперты.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220129/sanktsii-1770110263.html

https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html

https://ria.ru/20220129/sanktsii-1770100239.html

https://ria.ru/20220128/nuland-1769889637.html

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в мире, украина, еврокомиссия, санкции в отношении россии, шарль мишель, россия