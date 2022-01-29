https://ria.ru/20220129/sanktsii-1770115323.html

В Госдуме призвали Запад привыкать к ответным мерам в случае санкций

В Госдуме призвали Запад привыкать к ответным мерам в случае санкций - РИА Новости, 29.01.2022

В Госдуме призвали Запад привыкать к ответным мерам в случае санкций

Возможные санкции Великобритании в отношении России - способ западных коллег доказать, что они не "слабаки", РФ находилась и будет находиться под санкциями, в... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T12:17

2022-01-29T12:17

2022-01-29T12:17

киев

сша

вячеслав никонов

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сергей лавров

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Возможные санкции Великобритании в отношении России - способ западных коллег доказать, что они не "слабаки", РФ находилась и будет находиться под санкциями, в этом случае Западу остается привыкнуть к ответным мерам, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.Ранее источник в правительственных кругах Великобритании рассказал, что МИД Королевства собирается в понедельник объявить о готовящихся новых санкциях против России в связи с ситуацией вокруг Украины.Как подчеркнул парламентарий, Россия последние "несколько веков" слышит про санкции и веками под ними живет, а вот Западу стоит привыкать к нашим ответным мерам."Главное, чтобы они начинали привыкать к ответным", - констатировал он.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания разрабатывает законопроект по ужесточению санкций против России. Трасс сообщила, что под санкции попадут российские физические лица, финансовые институты, а меры будут введены в координации с союзниками в ЕС и США.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Кроме того, РФ не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20220129/sanktsii-1770100239.html

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сша

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киев, сша, вячеслав никонов, нато, госдума рф, сергей лавров, россия, лиз трасс