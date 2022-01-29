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https://ria.ru/20220129/sanktsii-1770115323.html
В Госдуме призвали Запад привыкать к ответным мерам в случае санкций
В Госдуме призвали Запад привыкать к ответным мерам в случае санкций - РИА Новости, 29.01.2022
В Госдуме призвали Запад привыкать к ответным мерам в случае санкций
Возможные санкции Великобритании в отношении России - способ западных коллег доказать, что они не "слабаки", РФ находилась и будет находиться под санкциями, в... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T12:17
2022-01-29T12:17
киев
сша
вячеслав никонов
нато
госдума рф
сергей лавров
россия
лиз трасс
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Возможные санкции Великобритании в отношении России - способ западных коллег доказать, что они не "слабаки", РФ находилась и будет находиться под санкциями, в этом случае Западу остается привыкнуть к ответным мерам, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.Ранее источник в правительственных кругах Великобритании рассказал, что МИД Королевства собирается в понедельник объявить о готовящихся новых санкциях против России в связи с ситуацией вокруг Украины.Как подчеркнул парламентарий, Россия последние "несколько веков" слышит про санкции и веками под ними живет, а вот Западу стоит привыкать к нашим ответным мерам."Главное, чтобы они начинали привыкать к ответным", - констатировал он.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания разрабатывает законопроект по ужесточению санкций против России. Трасс сообщила, что под санкции попадут российские физические лица, финансовые институты, а меры будут введены в координации с союзниками в ЕС и США.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Кроме того, РФ не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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киев, сша, вячеслав никонов, нато, госдума рф, сергей лавров, россия, лиз трасс
12:17 29.01.2022
 
В Госдуме призвали Запад привыкать к ответным мерам в случае санкций

Депутат ГД Никонов призвал Запад в случае санкций привыкать к ответным российским мерам

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Возможные санкции Великобритании в отношении России - способ западных коллег доказать, что они не "слабаки", РФ находилась и будет находиться под санкциями, в этом случае Западу остается привыкнуть к ответным мерам, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
Ранее источник в правительственных кругах Великобритании рассказал, что МИД Королевства собирается в понедельник объявить о готовящихся новых санкциях против России в связи с ситуацией вокруг Украины.
"Это на все тот же случай "российской агрессии" на Украине. Остановиться не могут. Должны всем доказать, что не слабаки. Держите меня семеро! Хотя слабаки", - ответил политик на вопрос о вероятных причинах объявления возможных санкций.
Как подчеркнул парламентарий, Россия последние "несколько веков" слышит про санкции и веками под ними живет, а вот Западу стоит привыкать к нашим ответным мерам.
"Главное, чтобы они начинали привыкать к ответным", - констатировал он.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания разрабатывает законопроект по ужесточению санкций против России. Трасс сообщила, что под санкции попадут российские физические лица, финансовые институты, а меры будут введены в координации с союзниками в ЕС и США.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
08:44
В США назвали цель новых санкций против России
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Кроме того, РФ не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Сколько США тратят на сдерживание России
26 января, 16:39Инфографика
Сколько США тратят на сдерживание России
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КиевСШАВячеслав НиконовНАТОГосдума РФСергей ЛавровРоссияЛиз Трасс
 
 
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