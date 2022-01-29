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Вопрос о санкциях против России посеял раздор в ЕС
В Польше пожаловались на отсутствие единства в ЕС по санкциям против России - РИА Новости, 29.01.2022
Вопрос о санкциях против России посеял раздор в ЕС
Государства-члены Евросоюза не могут прийти к единимому мнению по поводу масштаба санкций против России в случае ее "вторжения" на Украину. Об этом в интервью... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T11:26
2022-01-29T14:45
в мире
украина
польша
евросоюз
нато
матеуш моравецкий
россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Государства-члены Евросоюза не могут прийти к единимому мнению по поводу масштаба санкций против России в случае ее "вторжения" на Украину. Об этом в интервью испанской газете El Mundo заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.В то же время вопрос сохранения суверенитета этой страны ни у кого в ЕС не вызывает сомнений, отметил польский премьер.По его словам, проблема безопасности Украины касается не только ее, но и всех европейских государств."Украина соседствует с ЕС, она не на краю света. Киев ближе к Берлину, чем Берлин к Мадриду", — заключил Моравецкий.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220124/korruptsiya-1769276443.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220124/ukraina-1769253141.html
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в мире, украина, польша, евросоюз, нато, матеуш моравецкий, россия
11:26 29.01.2022 (обновлено: 14:45 29.01.2022)
 
В Польше пожаловались на отсутствие единства в ЕС по санкциям против России

Премьер Польши Моравецкий сообщил о разногласиях в ЕС по поводу санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Государства-члены Евросоюза не могут прийти к единимому мнению по поводу масштаба санкций против России в случае ее "вторжения" на Украину. Об этом в интервью испанской газете El Mundo заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Различия касаются либо масштабов санкций против России, либо оказания военной поддержки Украине — эти темы должны согласовываться на уровне сообщества или НАТО", — пояснил политик, добавив, что Евросоюз нуждается в одном сильном, а не во множестве расходящихся голосов.

В то же время вопрос сохранения суверенитета этой страны ни у кого в ЕС не вызывает сомнений, отметил польский премьер.
По его словам, проблема безопасности Украины касается не только ее, но и всех европейских государств.
"Украина соседствует с ЕС, она не на краю света. Киев ближе к Берлину, чем Берлин к Мадриду", — заключил Моравецкий.
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В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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