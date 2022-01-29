https://ria.ru/20220129/sanktsii-1770100239.html

США придумали, как навредить России

В США назвали цель новых санкций против России - РИА Новости, 29.01.2022

США придумали, как навредить России

Администрация президента Джо Байдена планирует с помощью санкций ослабить промышленный сектор России в случае ее вторжения на Украину, заявил член Совета... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T08:44

2022-01-29T08:44

2022-01-29T17:51

в мире

украина

сша

джо байден

санкции

россия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Администрация президента Джо Байдена планирует с помощью санкций ослабить промышленный сектор России в случае ее вторжения на Украину, заявил член Совета национальной безопасности (СНБ) США Питер Харрелл. Его слова приводит агентство Reuters.Харрелл отметил, что новые ограничения не будут направлены против простых российских потребителей. По его словам, санкции против финансовых учреждений должны спровоцировать отток капитала, инфляцию, а также заставить Центральный банк России оказать финансовую помощь другим банкам, чтобы "Путин почувствовал издержки с первого дня".Как сообщает Reuters со ссылкой на другие официальные источники в Белом доме, рестрикции могут затронуть авиацию, морское дело, робототехнику, искусственный интеллект, квантовые вычисления и оборонную промышленность.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220129/amerika-1770062963.html

https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770065236.html

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в мире, украина, сша, джо байден, санкции, россия