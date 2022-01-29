https://ria.ru/20220129/sanktsii-1770100239.html
США придумали, как навредить России
В США назвали цель новых санкций против России - РИА Новости, 29.01.2022
США придумали, как навредить России
Администрация президента Джо Байдена планирует с помощью санкций ослабить промышленный сектор России в случае ее вторжения на Украину, заявил член Совета... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T08:44
2022-01-29T08:44
2022-01-29T17:51
в мире
украина
сша
джо байден
санкции
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_181675e72678e4aa2fad1f9d1fce83fd.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Администрация президента Джо Байдена планирует с помощью санкций ослабить промышленный сектор России в случае ее вторжения на Украину, заявил член Совета национальной безопасности (СНБ) США Питер Харрелл. Его слова приводит агентство Reuters.Харрелл отметил, что новые ограничения не будут направлены против простых российских потребителей. По его словам, санкции против финансовых учреждений должны спровоцировать отток капитала, инфляцию, а также заставить Центральный банк России оказать финансовую помощь другим банкам, чтобы "Путин почувствовал издержки с первого дня".Как сообщает Reuters со ссылкой на другие официальные источники в Белом доме, рестрикции могут затронуть авиацию, морское дело, робототехнику, искусственный интеллект, квантовые вычисления и оборонную промышленность.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220129/amerika-1770062963.html
https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770065236.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_6453e4dc4126c6eca20f0b60e5c0e747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джо байден, санкции, россия
08:44 29.01.2022 (обновлено: 17:51 29.01.2022)
В США назвали цель новых санкций против России
Член СНБ США Харрелл: санкции против России коснутся промышленности, а не граждан
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Администрация президента Джо Байдена планирует с помощью санкций ослабить промышленный сектор России в случае ее вторжения на Украину, заявил член Совета национальной безопасности (СНБ) США Питер Харрелл. Его слова приводит агентство Reuters.
"Основная цель заключается в том, чтобы принять меры, которые со временем помогут снизить промышленный потенциал России и ее производственные мощности", — сказал он.
Харрелл отметил, что новые ограничения не будут направлены против простых российских потребителей. По его словам, санкции против финансовых учреждений должны спровоцировать отток капитала, инфляцию, а также заставить Центральный банк России оказать финансовую помощь другим банкам, чтобы "Путин почувствовал издержки с первого дня".
Как сообщает Reuters со ссылкой на другие официальные источники в Белом доме, рестрикции могут затронуть авиацию, морское дело, робототехнику, искусственный интеллект, квантовые вычисления и оборонную промышленность.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.