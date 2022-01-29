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Источник сообщил, что Британия объявит о готовящихся санкциях против России
Источник сообщил, что Британия объявит о готовящихся санкциях против России - РИА Новости, 29.01.2022
Источник сообщил, что Британия объявит о готовящихся санкциях против России
Министерство иностранных дел Великобритании собирается в понедельник объявить о готовящихся новых санкциях против России в связи с ситуацией вокруг Украины,... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T01:35
2022-01-29T01:38
в мире
украина
великобритания
россия
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ЛОНДОН, 29 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании собирается в понедельник объявить о готовящихся новых санкциях против России в связи с ситуацией вокруг Украины, рассказал источник в правительственных кругах Великобритании.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания разрабатывает законопроект по ужесточению санкций против России. Трасс сообщила, что под санкции попадут российские физические лица, финансовые институты, а меры будут введены в координации с союзниками в ЕС и США.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, украина, великобритания, россия
01:35 29.01.2022 (обновлено: 01:38 29.01.2022)
 
Источник сообщил, что Британия объявит о готовящихся санкциях против России

Источник в Лондоне: Британия объявит о готовящихся санкциях против России в понедельник

© AP Photo / Alberto PezzaliЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лондон. Архивное фото
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ЛОНДОН, 29 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании собирается в понедельник объявить о готовящихся новых санкциях против России в связи с ситуацией вокруг Украины, рассказал источник в правительственных кругах Великобритании.
"Ожидается, что Форин-офис объявит об ужесточении санкционного режима в понедельник в парламенте, чтобы Великобритания могла ударить по стратегическим и финансовым интересам России", - сообщил источник.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания разрабатывает законопроект по ужесточению санкций против России. Трасс сообщила, что под санкции попадут российские физические лица, финансовые институты, а меры будут введены в координации с союзниками в ЕС и США.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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