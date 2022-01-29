https://ria.ru/20220129/samolet-1770131909.html

Самолет совершил посадку в Шереметьево из-за датчика неисправности

Самолет совершил посадку в Шереметьево из-за датчика неисправности - РИА Новости, 29.01.2022

Самолет совершил посадку в Шереметьево из-за датчика неисправности

Самолет Super Jet 100 штатно сел в московском аэропорту "Шереметьево" из-за срабатывания датчика неисправности, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T15:35

2022-01-29T15:35

2022-01-29T16:22

происшествия

шереметьево (аэропорт)

москва

нижний новгород

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Самолет Super Jet 100 штатно сел в московском аэропорту "Шереметьево" из-за срабатывания датчика неисправности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в указанном аэропорту у лайнера, выполнявшего рейс 6229 Москва - Нижний Новгород, сработал датчик неисправности механизма стойки шасси."В 14.03 самолет сел штатно", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220129/samolet-1770109742.html

москва

нижний новгород

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происшествия, шереметьево (аэропорт), москва, нижний новгород, sukhoi superjet 100 (ssj100)