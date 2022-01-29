https://ria.ru/20220129/samolet-1770131909.html
Самолет совершил посадку в Шереметьево из-за датчика неисправности
Самолет совершил посадку в Шереметьево из-за датчика неисправности - РИА Новости, 29.01.2022
Самолет совершил посадку в Шереметьево из-за датчика неисправности
Самолет Super Jet 100 штатно сел в московском аэропорту "Шереметьево" из-за срабатывания датчика неисправности, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T15:35
2022-01-29T15:35
2022-01-29T16:22
происшествия
шереметьево (аэропорт)
москва
нижний новгород
sukhoi superjet 100 (ssj100)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_0:149:2858:1757_1920x0_80_0_0_142a659a6f34c17119c65f83d220caad.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Самолет Super Jet 100 штатно сел в московском аэропорту "Шереметьево" из-за срабатывания датчика неисправности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в указанном аэропорту у лайнера, выполнявшего рейс 6229 Москва - Нижний Новгород, сработал датчик неисправности механизма стойки шасси."В 14.03 самолет сел штатно", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220129/samolet-1770109742.html
москва
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_159:0:2699:1905_1920x0_80_0_0_f06fadbcf488ac01c3d6c5f4ca33ad1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шереметьево (аэропорт), москва, нижний новгород, sukhoi superjet 100 (ssj100)
15:35 29.01.2022 (обновлено: 16:22 29.01.2022)
Самолет совершил посадку в Шереметьево из-за датчика неисправности
Самолет Super Jet 100 штатно сел в Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности