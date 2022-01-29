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На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море

На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море - РИА Новости, 29.01.2022

На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о задержании украинских рыбаков пограничниками РФ в Черном море, омбудсмен... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T00:00

2022-01-29T00:00

2022-01-29T00:01

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людмила денисова

черное море

россия

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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о задержании украинских рыбаков пограничниками РФ в Черном море, омбудсмен обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой принять меры по их освобождению.По ее словам, Национальная полиция Украины уже возбудила уголовное дело по статье "насильственное исчезновение", правоохранители расследуют пропажу рыбаков."Задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права. Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры по освобождению незаконно задержанных граждан Украины", - добавила Денисова.

https://ria.ru/20220128/ucheniya-1769891635.html

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в мире, украина, людмила денисова, черное море, россия