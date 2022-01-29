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На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море - РИА Новости, 29.01.2022
На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о задержании украинских рыбаков пограничниками РФ в Черном море, омбудсмен... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T00:00
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людмила денисова
черное море
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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о задержании украинских рыбаков пограничниками РФ в Черном море, омбудсмен обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой принять меры по их освобождению.По ее словам, Национальная полиция Украины уже возбудила уголовное дело по статье "насильственное исчезновение", правоохранители расследуют пропажу рыбаков."Задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права. Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры по освобождению незаконно задержанных граждан Украины", - добавила Денисова.
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в мире, украина, людмила денисова, черное море, россия
00:00 29.01.2022 (обновлено: 00:01 29.01.2022)
 
На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море

Омбудсмен Украины Денисова: пограничники России задержали рыбаков в Черном море

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Черное море
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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о задержании украинских рыбаков пограничниками РФ в Черном море, омбудсмен обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой принять меры по их освобождению.

"Два рыбака Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне "Волга" из города Геническа Херсонской области и домой не вернулись. По предварительной информации, на судне отказал двигатель, и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона", - написала Денисова в своем Telegram.

По ее словам, Национальная полиция Украины уже возбудила уголовное дело по статье "насильственное исчезновение", правоохранители расследуют пропажу рыбаков.
"Задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права. Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры по освобождению незаконно задержанных граждан Украины", - добавила Денисова.
Вид Дублина - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
Вчера, 01:28
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В миреУкраинаЛюдмила ДенисоваЧерное мореРоссия
 
 
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