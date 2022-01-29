00:00 29.01.2022 (обновлено: 00:01 29.01.2022)
На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
Омбудсмен Украины Денисова: пограничники России задержали рыбаков в Черном море
Черное море
КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о задержании украинских рыбаков пограничниками РФ в Черном море, омбудсмен обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой принять меры по их освобождению.
"Два рыбака Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне "Волга" из города Геническа Херсонской области и домой не вернулись. По предварительной информации, на судне отказал двигатель, и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона", - написала Денисова в своем Telegram.
По ее словам, Национальная полиция Украины уже возбудила уголовное дело по статье "насильственное исчезновение", правоохранители расследуют пропажу рыбаков.
"Задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права. Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры по освобождению незаконно задержанных граждан Украины", - добавила Денисова.