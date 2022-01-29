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США больше не скрывают, как попользовались Россией при Ельцине
Россия перестала быть слабой страной, заявил экс-советник Джорджа Буша - РИА Новости, 29.01.2022
США больше не скрывают, как попользовались Россией при Ельцине
Россия больше не слабая страна, какой она была в 1990-е годы, когда США расширяли НАТО, написал в статье для журнала National Interest экс-советник Джорджа... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T03:54
2022-01-29T03:55
в мире
украина
киев
сша
андерс фог расмуссен
джо байден
евросоюз
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия больше не слабая страна, какой она была в 1990-е годы, когда США расширяли НАТО, написал в статье для журнала National Interest экс-советник Джорджа Буша-младшего, профессор Йельского университета Томас Грэм.Автор публикации считает, что Вашингтон больше не может игнорировать интересы Москвы на фоне роста влияния страны на международной арене.В частности, бывший советник Буша призвал Соединенные Штаты пойти на уступку России и ввести временный мораторий на принятие новых членов в Североатлантический альянс, в том числе Украины."Это решение будет осуждено как малодушное теми, кто все еще лелеет иллюзии об "однополярном мире", твердит о слабости России, порицает ее за угрозы или ссылается на нерушимые международные нормы, которые якобы неприкосновенны — независимо от того, что США нарушили некоторые из них за последние двадцать лет", — заключил эксперт.В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса, а в 2019-м Верховная рада приняла поправки к Конституции, закрепив курс на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс. Бывший генсек военного блока Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для членства в организации Киеву необходимо достигнуть определенных критериев, на реализацию которых уйдет много времени. Ранее президент США Джо Байден заявил, что перспектива вступления страны в НАТО в ближайшее время невелика.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий и это не должно никого волновать.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель обвинений "в агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. По информации МИД, западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос — о нерасширении альянса.
https://ria.ru/20220123/nato-1769102869.html
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в мире, украина, киев, сша, андерс фог расмуссен, джо байден, евросоюз, верховная рада украины, джордж буш (младший), йельский университет, томас грэм, россия
03:54 29.01.2022 (обновлено: 03:55 29.01.2022)
 
Россия перестала быть слабой страной, заявил экс-советник Джорджа Буша

Экс-советник Буша Грем: США пользовались слабостью России в 90-е годы для расширения НАТО

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия больше не слабая страна, какой она была в 1990-е годы, когда США расширяли НАТО, написал в статье для журнала National Interest экс-советник Джорджа Буша-младшего, профессор Йельского университета Томас Грэм.
Автор публикации считает, что Вашингтон больше не может игнорировать интересы Москвы на фоне роста влияния страны на международной арене.

"Реальность, которую оппоненты компромисса с Москвой не могут игнорировать, такова: Россия больше не слабая страна, какой она была в 1990-е годы, когда Соединенные Штаты начали расширение НАТО. Сегодня ее модернизированные вооруженные силы — самые мощные в Европе, что означает невозможность пренебрегать интересами России, как это было ранее", — выразил мнение Грэм.

В частности, бывший советник Буша призвал Соединенные Штаты пойти на уступку России и ввести временный мораторий на принятие новых членов в Североатлантический альянс, в том числе Украины.
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"Это решение будет осуждено как малодушное теми, кто все еще лелеет иллюзии об "однополярном мире", твердит о слабости России, порицает ее за угрозы или ссылается на нерушимые международные нормы, которые якобы неприкосновенны — независимо от того, что США нарушили некоторые из них за последние двадцать лет", — заключил эксперт.
В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса, а в 2019-м Верховная рада приняла поправки к Конституции, закрепив курс на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс. Бывший генсек военного блока Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для членства в организации Киеву необходимо достигнуть определенных критериев, на реализацию которых уйдет много времени. Ранее президент США Джо Байден заявил, что перспектива вступления страны в НАТО в ближайшее время невелика.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий и это не должно никого волновать.
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В Кремле и МИД не раз указывали, что цель обвинений "в агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. По информации МИД, западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос — о нерасширении альянса.
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В миреУкраинаКиевСШААндерс Фог РасмуссенДжо БайденЕвросоюзВерховная Рада УкраиныДжордж Буш (младший)Йельский университетТомас ГрэмРоссия
 
 
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