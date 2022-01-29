США больше не скрывают, как попользовались Россией при Ельцине

03:54 29.01.2022 (обновлено: 03:55 29.01.2022)
Россия перестала быть слабой страной, заявил экс-советник Джорджа Буша
Экс-советник Буша Грем: США пользовались слабостью России в 90-е годы для расширения НАТО
Флаг Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия больше не слабая страна, какой она была в 1990-е годы, когда США расширяли НАТО, написал в статье для журнала National Interest экс-советник Джорджа Буша-младшего, профессор Йельского университета Томас Грэм.
"Реальность, которую оппоненты компромисса с Москвой не могут игнорировать, такова: Россия больше не слабая страна, какой она была в 1990-е годы, когда Соединенные Штаты начали расширение НАТО. Сегодня ее модернизированные вооруженные силы — самые мощные в Европе, что означает невозможность пренебрегать интересами России, как это было ранее", — выразил мнение Грэм.
В частности, бывший советник Буша призвал Соединенные Штаты пойти на уступку России и ввести временный мораторий на принятие новых членов в Североатлантический альянс, в том числе Украины.
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"Это решение будет осуждено как малодушное теми, кто все еще лелеет иллюзии об "однополярном мире", твердит о слабости России, порицает ее за угрозы или ссылается на нерушимые международные нормы, которые якобы неприкосновенны — независимо от того, что США нарушили некоторые из них за последние двадцать лет", — заключил эксперт.
В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса, а в 2019-м Верховная рада приняла поправки к Конституции, закрепив курс на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс. Бывший генсек военного блока Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для членства в организации Киеву необходимо достигнуть определенных критериев, на реализацию которых уйдет много времени. Ранее президент США Джо Байден заявил, что перспектива вступления страны в НАТО в ближайшее время невелика.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий и это не должно никого волновать.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель обвинений "в агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. По информации МИД, западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос — о нерасширении альянса.