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Львова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента
Львова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента - РИА Новости, 29.01.2022
Львова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента
Идея создания "саморегулируемого" реестра токсичного контента для защиты детей в интернете "заслуживает внимания", заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T23:11
2022-01-29T23:11
2022-01-29T23:11
общество
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Идея создания "саморегулируемого" реестра токсичного контента для защиты детей в интернете "заслуживает внимания", заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова."Идея саморегулируемого реестра токсичного контента заслуживает внимания. Ответственность за то, какую информацию мы несем детям, должны нести не только авторы, но и платформы, на которых она публикуется", – сказала Львова-Белова, комментируя поручения президента по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.В пресс-службе детского омбудсмена отметили, что институт уполномоченного по правам ребенка последовательно выступает за создание безопасной, дружелюбной к детям информационной среды, а также за борьбу с деструктивным контентом и активное распространение позитивного.
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общество, россия, мария львова-белова
Львова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента
Омбудсмен Львова-Белова: идея создать реестр токсичного контента заслуживает внимания