https://ria.ru/20220129/reest-1770156134.html

Львова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента

Львова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента - РИА Новости, 29.01.2022

Львова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента

Идея создания "саморегулируемого" реестра токсичного контента для защиты детей в интернете "заслуживает внимания", заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T23:11

2022-01-29T23:11

2022-01-29T23:11

общество

россия

мария львова-белова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756552356_0:211:2048:1363_1920x0_80_0_0_3a8ec6508dcaf58931191195433bd231.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Идея создания "саморегулируемого" реестра токсичного контента для защиты детей в интернете "заслуживает внимания", заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова."Идея саморегулируемого реестра токсичного контента заслуживает внимания. Ответственность за то, какую информацию мы несем детям, должны нести не только авторы, но и платформы, на которых она публикуется", – сказала Львова-Белова, комментируя поручения президента по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.В пресс-службе детского омбудсмена отметили, что институт уполномоченного по правам ребенка последовательно выступает за создание безопасной, дружелюбной к детям информационной среды, а также за борьбу с деструктивным контентом и активное распространение позитивного.

https://ria.ru/20220129/tsentry-1770154922.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, мария львова-белова