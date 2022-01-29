https://ria.ru/20220129/razvedka-1770155605.html

СМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из Киева

СМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из Киева - РИА Новости, 29.01.2022

СМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из Киева

Украинская разведка вывезла из Киева секретную документацию, сообщила Washington Post со ссылкой на неназванные источники. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T22:59

2022-01-29T22:59

2022-01-29T23:48

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ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Украинская разведка вывезла из Киева секретную документацию, сообщила Washington Post со ссылкой на неназванные источники."Украинская разведка вывезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны", — пишет газета со ссылкой на чиновников, говоривших на условиях анонимности.Такие действия издание назвало одним из "внешних проявлений" того, что Киев готовится к эскалации ситуации. Тем не менее, по сообщению газеты, западных чиновников "встревожил публичный скептицизм" президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил, что уже не видит большей эскалации обстановки, чем была до этого.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220129/kuleba-1770144391.html

https://ria.ru/20220129/razgovor-1770152134.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, нато, россия