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Стало известно, что Макрон сказал Зеленскому после разговора с Путиным
В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского - РИА Новости, 29.01.2022
Стало известно, что Макрон сказал Зеленскому после разговора с Путиным
Французский президент Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил солидарность Франции с Украиной и... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T00:38
2022-01-29T07:13
в мире
украина
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
россия
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ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил солидарность Франции с Украиной и приверженность защищать ее территориальную целостность, лидеры стран договорились продолжать усилия для деэскалации напряжённости на Украине и диалога в "нормандском формате", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Президент Республики подтвердил полную солидарность Франции с Украиной и напомнил о решимости защищать территориальную целостность и суверенитет страны (Украины)", - отметили в Елисейском дворце.Ранее в пятницу состоялся телефонный разговор Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, украина, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, россия
00:38 29.01.2022 (обновлено: 07:13 29.01.2022)
 
В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского

Президент Франции Макрон подтвердил Зеленскому решимость защищать суверенитет Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил солидарность Франции с Украиной и приверженность защищать ее территориальную целостность, лидеры стран договорились продолжать усилия для деэскалации напряжённости на Украине и диалога в "нормандском формате", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Президент Республики подтвердил полную солидарность Франции с Украиной и напомнил о решимости защищать территориальную целостность и суверенитет страны (Украины)", - отметили в Елисейском дворце.
"Президенты двух стран договорились продолжать усилия для деэскалации и диалога, в частности, в рамках переговоров в "нормандском формате" под эгидой Франции и Германии для реализации минских договоренностей", - отметили в администрации французского лидера.
Ранее в пятницу состоялся телефонный разговор Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
Вчера, 23:32
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В миреУкраинаФранцияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронРоссия
 
 
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