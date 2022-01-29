https://ria.ru/20220129/razgovor-1770088793.html

Стало известно, что Макрон сказал Зеленскому после разговора с Путиным

В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского - РИА Новости, 29.01.2022

Стало известно, что Макрон сказал Зеленскому после разговора с Путиным

Французский президент Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил солидарность Франции с Украиной и... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T00:38

2022-01-29T00:38

2022-01-29T07:13

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил солидарность Франции с Украиной и приверженность защищать ее территориальную целостность, лидеры стран договорились продолжать усилия для деэскалации напряжённости на Украине и диалога в "нормандском формате", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Президент Республики подтвердил полную солидарность Франции с Украиной и напомнил о решимости защищать территориальную целостность и суверенитет страны (Украины)", - отметили в Елисейском дворце.Ранее в пятницу состоялся телефонный разговор Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220128/ukraina-1770086058.html

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в мире, украина, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, россия