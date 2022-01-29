https://ria.ru/20220129/rakety-1770145128.html
В США захотели ускорить разработку гиперзвукового оружия, сообщили СМИ
В США захотели ускорить разработку гиперзвукового оружия, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2022
В США захотели ускорить разработку гиперзвукового оружия, сообщили СМИ
Шеф Пентагона Ллойд Остин проведет на следующей неделе встречу с руководством крупнейших оборонных компаний, которых он будет призывать ускорить разработку... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T18:51
2022-01-29T18:51
2022-01-29T18:51
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин проведет на следующей неделе встречу с руководством крупнейших оборонных компаний, которых он будет призывать ускорить разработку гиперзвукового оружия, передает телекомпания CNN.Американцы признают отставание от России и Китая, которые уже обладают подобными системами."Цель (встречи) - развести огонь под всей гиперзвуковой индустрией, подтолкнуть отрасль к наращиванию оборотов", - цитирует телеканал двух анонимных топ-менеджеров, приглашенных к Остину.В числе участников встречи CNN упоминает представителей Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Boeing, Leidos, Aerojet Rocketdyne, BAE Systems, L3Harris и еще "полудюжины других оборонных компаний".Сам Остин, как ожидается, выступит с краткой речью в начале встречи, председательствовать на которой будет его заместитель Кэтлин Хикс.
https://ria.ru/20220129/zapad-1770060370.html
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в мире, пентагон, сша, bae systems, китай, lockheed martin , raytheon, ллойд остин, россия
В США захотели ускорить разработку гиперзвукового оружия, сообщили СМИ
CNN: Пентагон проведет встречу с компаниями, чтобы ускорить разработку гиперзвуковых ракет