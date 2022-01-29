https://ria.ru/20220129/rakety-1770145128.html

В США захотели ускорить разработку гиперзвукового оружия, сообщили СМИ

В США захотели ускорить разработку гиперзвукового оружия, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2022

В США захотели ускорить разработку гиперзвукового оружия, сообщили СМИ

Шеф Пентагона Ллойд Остин проведет на следующей неделе встречу с руководством крупнейших оборонных компаний, которых он будет призывать ускорить разработку... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T18:51

2022-01-29T18:51

2022-01-29T18:51

в мире

пентагон

сша

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ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин проведет на следующей неделе встречу с руководством крупнейших оборонных компаний, которых он будет призывать ускорить разработку гиперзвукового оружия, передает телекомпания CNN.Американцы признают отставание от России и Китая, которые уже обладают подобными системами."Цель (встречи) - развести огонь под всей гиперзвуковой индустрией, подтолкнуть отрасль к наращиванию оборотов", - цитирует телеканал двух анонимных топ-менеджеров, приглашенных к Остину.В числе участников встречи CNN упоминает представителей Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Boeing, Leidos, Aerojet Rocketdyne, BAE Systems, L3Harris и еще "полудюжины других оборонных компаний".Сам Остин, как ожидается, выступит с краткой речью в начале встречи, председательствовать на которой будет его заместитель Кэтлин Хикс.

https://ria.ru/20220129/zapad-1770060370.html

https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html

сша

китай

россия

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в мире, пентагон, сша, bae systems, китай, lockheed martin , raytheon, ллойд остин, россия