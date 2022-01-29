https://ria.ru/20220129/pytki-1770121070.html
Путин рекомендовал рассмотреть закон об ответственности за пытки до 1 июля
Путин рекомендовал рассмотреть закон об ответственности за пытки до 1 июля - РИА Новости, 29.01.2022
Путин рекомендовал рассмотреть закон об ответственности за пытки до 1 июля
Президент России Владимир Путин рекомендовал парламенту к 1 июля рассмотреть законопроект, уточняющий понятие пыток и усиливающий за это ответственность,... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T13:18
2022-01-29T13:18
2022-01-29T13:36
общество
владимир путин
оон
вячеслав володин
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал парламенту к 1 июля рассмотреть законопроект, уточняющий понятие пыток и усиливающий за это ответственность, сообщается на сайте Кремля."Рекомендовать палатам Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие "пытка" в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 от 10 декабря 1984 г.) и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 июля , ответственные - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20220118/pytki-1768426541.html
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общество, владимир путин, оон, вячеслав володин, валентина матвиенко, россия
13:18 29.01.2022 (обновлено: 13:36 29.01.2022)
Путин рекомендовал рассмотреть закон об ответственности за пытки до 1 июля
Путин порекомендовал рассмотреть закон об усилении ответственности за пытки до 1 июля