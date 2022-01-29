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Путин дал поручения по итогам заседания СПЧ
Путин дал поручения по итогам заседания СПЧ - РИА Новости, 29.01.2022
Путин дал поручения по итогам заседания СПЧ
Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания СПЧ, прошедшего в начале декабря. Соответствующий документ опубликован на сайте... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T15:55
2022-01-29T17:34
общество
владимир путин
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания СПЧ, прошедшего в начале декабря. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля."Правительству &lt;…&gt; рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации", — говорится в перечне.В список вошли следующие поручения:Ряд поручений касался охраны природы, в частности защиты особо охраняемых территорий, выращивания лесов, а также регулирования использования и вылова китообразных.
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общество, владимир путин
15:55 29.01.2022 (обновлено: 17:34 29.01.2022)
 

Путин дал поручения по итогам заседания СПЧ

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания СПЧ, прошедшего в начале декабря. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству <…> рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации", — говорится в перечне.
В список вошли следующие поручения:
  • Администрация президента должна доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних.
  • Правительству поручили представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства, выплат им пенсий и оказания медпомощи.
  • Парламент должен к 1 июля рассмотреть законопроект, уточняющий понятие пыток и усиливающий за это ответственность.
  • Верховному суду нужно обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны при защите от посягательства, не сопряженного с насилием.
  • Минпросвещения до 1 мая предусмотрит в календарном плане дни, посвященные памяти жертв геноцида, в том числе 27 января.
  • Министерство юстиции должно проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иноагентов.
  • Полпредам в Дальневосточном федеральном округе, Сибирском федеральном округе и Приволжском федеральном округе представить предложения по совершенствованию законов о правах коренных малочисленных народов.
  • Кабмину также поручили рассмотреть предложения СПЧ о предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, компенсации для погашения задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, образовавшейся в период, когда они не имели возможности пользоваться ими.
  • Минфин, Минюст и ФСИН должны подготовить предложения по финансированию расширения сети исправительных центров и созданию дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам.
Ряд поручений касался охраны природы, в частности защиты особо охраняемых территорий, выращивания лесов, а также регулирования использования и вылова китообразных.
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