https://ria.ru/20220129/putin-1770133478.html

Путин дал поручения по итогам заседания СПЧ

Путин дал поручения по итогам заседания СПЧ - РИА Новости, 29.01.2022

Путин дал поручения по итогам заседания СПЧ

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания СПЧ, прошедшего в начале декабря. Соответствующий документ опубликован на сайте... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T15:55

2022-01-29T15:55

2022-01-29T17:34

общество

владимир путин

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания СПЧ, прошедшего в начале декабря. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля."Правительству <…> рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации", — говорится в перечне.В список вошли следующие поручения:Ряд поручений касался охраны природы, в частности защиты особо охраняемых территорий, выращивания лесов, а также регулирования использования и вылова китообразных.

https://ria.ru/20220129/ombudsmen-1770135248.html

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общество, владимир путин