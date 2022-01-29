https://ria.ru/20220129/putin-1770120910.html

Путин поручил правительству выработать идеи по регистрации бездомных

Путин поручил правительству выработать идеи по регистрации бездомных - РИА Новости, 29.01.2022

Путин поручил правительству выработать идеи по регистрации бездомных

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства, выплат им пенсий и... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T13:16

2022-01-29T13:16

2022-01-29T13:25

общество

владимир путин

правительство рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства, выплат им пенсий и оказания медпомощи, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения... о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания; о дополнительных мерах поддержки некоммерческих организаций, оказывающих социальную поддержку и медицинскую помощь лицам без определенного места жительства", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 мая, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

https://ria.ru/20211209/putin-1762958799.html

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общество, владимир путин, правительство рф, михаил мишустин, россия