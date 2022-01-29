https://ria.ru/20220129/putin-1770120910.html
Путин поручил правительству выработать идеи по регистрации бездомных
Путин поручил правительству выработать идеи по регистрации бездомных - РИА Новости, 29.01.2022
Путин поручил правительству выработать идеи по регистрации бездомных
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства, выплат им пенсий и... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T13:16
2022-01-29T13:16
2022-01-29T13:25
общество
владимир путин
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства, выплат им пенсий и оказания медпомощи, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения... о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания; о дополнительных мерах поддержки некоммерческих организаций, оказывающих социальную поддержку и медицинскую помощь лицам без определенного места жительства", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 мая, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.
https://ria.ru/20211209/putin-1762958799.html
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общество, владимир путин, правительство рф, михаил мишустин, россия
13:16 29.01.2022 (обновлено: 13:25 29.01.2022)
Путин поручил правительству выработать идеи по регистрации бездомных
Путин поручил правительству выработать идеи по регистрации бездомных и выплате им пенсий