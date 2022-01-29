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Путин поручил Генпрокуратуре проводить проверки в сфере охраны китообразных
Путин поручил Генпрокуратуре проводить проверки в сфере охраны китообразных - РИА Новости, 29.01.2022
Путин поручил Генпрокуратуре проводить проверки в сфере охраны китообразных
Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре обеспечить проверки в сфере добычи китообразных и выдаче разрешений на их вылов, говорится в перечне... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T13:54
2022-01-29T13:54
2022-01-29T13:54
владимир путин
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре обеспечить проверки в сфере добычи китообразных и выдаче разрешений на их вылов, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 9 декабря 2021 года."Генеральной прокуратуре РФ обеспечить проведение проверок соблюдения законодательства РФ в сфере добычи (вылова), охраны и использования китообразных, в том числе выдачи разрешений на их добычу (вылов). При необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство РФ", - говорится в поручении.Ответственным за исполнение поручения президент определил генпрокурора России Игоря Краснова. "Доклад - до 1 декабря 2022 г., далее - ежегодно", - отмечается в документе.
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владимир путин, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия
Путин поручил Генпрокуратуре проводить проверки в сфере охраны китообразных
Путин поручил Генпрокуратуре проводить проверки в сфере охраны и вылова китообразных