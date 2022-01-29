Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220129/protesty-1770141810.html
Тысячи человек в Вене протестуют против обязательной вакцинации от COVID-19
Тысячи человек в Вене протестуют против обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 29.01.2022
Тысячи человек в Вене протестуют против обязательной вакцинации от COVID-19
Тысячи человек вышли на улицы Вены в знак протеста против ограничительных мер властей из-за пандемии коронавируса и обязательной вакцинации, передает... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T17:48
2022-01-29T18:11
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
вена
австрия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
обязательная вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763285067_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5d2a08416bb57096f1b759cf090f5d88.jpg
ВЕНА, 29 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Тысячи человек вышли на улицы Вены в знак протеста против ограничительных мер властей из-за пандемии коронавируса и обязательной вакцинации, передает корреспондент РИА Новости.В субботу в Вене заявлено 22 демонстрации против ограничений. Самая крупная из них собралась на площади Хельденплац, откуда отправилась по центральной улице Рингштрассе, опоясывающей центр города. Движение транспорта по улице частично ограничено.Согласно правилам, протестующие обязаны носить маски и соблюдать дистанцию, но далеко не все этому следуют. Полиция уже провела одно задержание из-за несоблюдения ограничений. Демонстранты несут прокаты с надписями "Свободу вместо страха!", "За право самостоятельно решать, что делать со своим телом!", "Это моя жизнь!". Безопасность на демонстрации обеспечивают порядка несколько сотен полицейских.С 1 февраля в Австрии вступает в силу закон об обязательной вакцинации. Закон будет действовать для всех лиц в возрасте от 18 лет, зарегистрированных в Австрии. С 15 марта соблюдение обязательства будет контролировать полиция, максимальный размер штрафа в течение года может составлять до 3,6 тысячи евро.В минувшую среду канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о завершении локдауна для непривитых от коронавируса с 31 января, оставив в силе правило 2П (привит, переболел) для посещения большинства общественных мест. В субботу власти анонсировали пошаговое смягчение ограничений из-за коронавируса с 5 февраля.
https://ria.ru/20220129/myasnikov-1770131766.html
вена
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763285067_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_87b2369094f055bb712826e2de3e591b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вакцинация, вена, австрия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, обязательная вакцинация, карл нехаммер
17:48 29.01.2022 (обновлено: 18:11 29.01.2022)
 
Тысячи человек в Вене протестуют против обязательной вакцинации от COVID-19

Тысячи человек в Вене вышли на улицы против обязательной вакцинации от коронавируса

© AP Photo / Florian SchroetterСотрудники полиции во время протеста против ограничительных мер из-за COVID-19 в Вене, Австрия
Сотрудники полиции во время протеста против ограничительных мер из-за COVID-19 в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Florian Schroetter
Сотрудники полиции во время протеста против ограничительных мер из-за COVID-19 в Вене, Австрия
Читать ria.ru в
ВЕНА, 29 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Тысячи человек вышли на улицы Вены в знак протеста против ограничительных мер властей из-за пандемии коронавируса и обязательной вакцинации, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в Вене заявлено 22 демонстрации против ограничений. Самая крупная из них собралась на площади Хельденплац, откуда отправилась по центральной улице Рингштрассе, опоясывающей центр города. Движение транспорта по улице частично ограничено.
Согласно правилам, протестующие обязаны носить маски и соблюдать дистанцию, но далеко не все этому следуют. Полиция уже провела одно задержание из-за несоблюдения ограничений. Демонстранты несут прокаты с надписями "Свободу вместо страха!", "За право самостоятельно решать, что делать со своим телом!", "Это моя жизнь!". Безопасность на демонстрации обеспечивают порядка несколько сотен полицейских.
С 1 февраля в Австрии вступает в силу закон об обязательной вакцинации. Закон будет действовать для всех лиц в возрасте от 18 лет, зарегистрированных в Австрии. С 15 марта соблюдение обязательства будет контролировать полиция, максимальный размер штрафа в течение года может составлять до 3,6 тысячи евро.
В минувшую среду канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о завершении локдауна для непривитых от коронавируса с 31 января, оставив в силе правило 2П (привит, переболел) для посещения большинства общественных мест. В субботу власти анонсировали пошаговое смягчение ограничений из-за коронавируса с 5 февраля.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
15:35
Мясников назвал продукт, укрепляющий иммунитет при коронавирусе
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияВенаАвстрияЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Обязательная вакцинацияКарл Нехаммер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:10CBS News: премьер Канады сменил место резиденции из-за протестов в стране
23:54Дочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод Firdaws
23:41Президент Хорватии назвал премьера "украинским агентом"
23:40Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сирот
23:37Львова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомным
23:25Львова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подростками
23:11Львова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента
23:02Депутат Рады: члены территориальной обороны Украины смогут получить оружие
23:01В Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать Украину
22:59СМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из Киева
22:37В России планируют создадут сеть центров для подростков "группы риска"
22:23Президента Италии переизбрали на второй срок
21:53"Финансовая пирамида": Захарова пошутила о новой стратегии Украины
21:51Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в Пятигорске
21:49Россия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны Ирландии
21:47ФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача Белой
21:27Украинский политолог обвинил США в подыгрывании России
21:25Американский комик нашел "самое главное слово" в беседе Байдена с Зеленским
21:24СМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожили
21:20На Нью-Йорк обрушился сильный снегопад
Лента новостейМолния
CBS News: премьер Канады сменил место резиденции из-за протестов в странеДочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод FirdawsПрезидент Хорватии назвал премьера "украинским агентом"Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сиротЛьвова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомнымЛьвова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подросткамиЛьвова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента Депутат Рады: члены территориальной обороны Украины смогут получить оружиеВ Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать УкраинуСМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из КиеваВ России планируют создадут сеть центров для подростков "группы риска"Президента Италии переизбрали на второй срок"Финансовая пирамида": Захарова пошутила о новой стратегии Украины Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в ПятигорскеРоссия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны ИрландииФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача БелойУкраинский политолог обвинил США в подыгрывании РоссииАмериканский комик нашел "самое главное слово" в беседе Байдена с ЗеленскимСМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожилиНа Нью-Йорк обрушился сильный снегопад