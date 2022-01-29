https://ria.ru/20220129/protesty-1770141810.html

Тысячи человек в Вене протестуют против обязательной вакцинации от COVID-19

Тысячи человек в Вене протестуют против обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 29.01.2022

Тысячи человек в Вене протестуют против обязательной вакцинации от COVID-19

Тысячи человек вышли на улицы Вены в знак протеста против ограничительных мер властей из-за пандемии коронавируса и обязательной вакцинации, передает... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T17:48

2022-01-29T17:48

2022-01-29T18:11

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коронавирус covid-19

обязательная вакцинация

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ВЕНА, 29 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Тысячи человек вышли на улицы Вены в знак протеста против ограничительных мер властей из-за пандемии коронавируса и обязательной вакцинации, передает корреспондент РИА Новости.В субботу в Вене заявлено 22 демонстрации против ограничений. Самая крупная из них собралась на площади Хельденплац, откуда отправилась по центральной улице Рингштрассе, опоясывающей центр города. Движение транспорта по улице частично ограничено.Согласно правилам, протестующие обязаны носить маски и соблюдать дистанцию, но далеко не все этому следуют. Полиция уже провела одно задержание из-за несоблюдения ограничений. Демонстранты несут прокаты с надписями "Свободу вместо страха!", "За право самостоятельно решать, что делать со своим телом!", "Это моя жизнь!". Безопасность на демонстрации обеспечивают порядка несколько сотен полицейских.С 1 февраля в Австрии вступает в силу закон об обязательной вакцинации. Закон будет действовать для всех лиц в возрасте от 18 лет, зарегистрированных в Австрии. С 15 марта соблюдение обязательства будет контролировать полиция, максимальный размер штрафа в течение года может составлять до 3,6 тысячи евро.В минувшую среду канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о завершении локдауна для непривитых от коронавируса с 31 января, оставив в силе правило 2П (привит, переболел) для посещения большинства общественных мест. В субботу власти анонсировали пошаговое смягчение ограничений из-за коронавируса с 5 февраля.

https://ria.ru/20220129/myasnikov-1770131766.html

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в мире, вакцинация, вена, австрия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, обязательная вакцинация, карл нехаммер