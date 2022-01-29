В Кишеневе прошла акция против повышения тарифов на газ
Молдавская оппозиция провела акцию против повышения тарифов на газ в Кишеневе
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
КИШИНЕВ, 29 янв – РИА Новости. Активисты оппозиционной партии "Гражданский конгресс" в субботу провели акцию протеста перед зданием парламента Молдавии из-за повышения тарифов на газ и отопление, передает корреспондент РИА Новости.
Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ) одобрило повышение тарифа на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. Также было решено повысить тариф на отопление, гигакалория стала дороже на 22 доллара. Оба решения вступили в силу задним числом с 1 января, оппозиция намерена опротестовать решение НАРЭ в суде.
"Власть вчера вероломно очередной раз объявила повышение цен на газ, на электричество, на тепло. Причем задним числом. По новым, людоедским ценам мы должны платить уже с 1 января. Сегодня активисты "Гражданского конгресса" начинают протест у парламента. Это всего лишь начало. Только для того, чтобы разбудить политическую совесть у всей остальной дремлющей оппозиции", - заявил лидер партии Марк Ткачук.
Вместе со своими сторонниками в субботу днем они собрались перед зданием парламента с плакатами, на которых призвали власти остановить "Энергомор". Участники акции запустили в небо черные шары, к которым прикрепили плакаты с надписями "Дадим газу режиму!". Протестующие объяснили, что новые тарифы являются незаконными и народ просто не сможет их оплачивать.
После этого активисты переместились к зданию правительства, расположенному по соседству, ненадолго заблокировав движение транспорта на одной из центральных улиц Кишинев. Там они повторили свои требования отменить повышение тарифов на коммунальные услуги и мирно разошлись.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
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