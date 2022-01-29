https://ria.ru/20220129/programmy-1770156622.html
Львова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подростками
Львова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подростками - РИА Новости, 29.01.2022
Львова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подростками
Требуется профессиональная подготовка специалистов по работе с девиантным поведением подростков, договорённость о запуске программ обучения уже есть с... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T23:25
2022-01-29T23:25
2022-01-29T23:25
общество
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Требуется профессиональная подготовка специалистов по работе с девиантным поведением подростков, договорённость о запуске программ обучения уже есть с министерством просвещения, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.По мнению Львовой-Беловой, работа с девиантным поведением подростков на опережение – это возможность предупредить очень серьезные негативные последствия, подчеркнули в пресс-службе детского омбудсмена."Эта острая тема требует глубокой проработки, она обсуждалась нами и в ходе визитов в регионы, и на прошедшем на днях Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах. Все сходятся во мнении, что специалистам требуется дополнительная профессиональная подготовка как по профилактике отклоняющегося поведения, так и по оказанию своевременной психолого-педагогической помощи", - приводит пресс-служба слова Львовой-Беловой.С министерством просвещения у нас уже есть предварительные договоренности о запуске в ближайшее время подобных программ обучения, отметила она.
https://ria.ru/20220129/tsentry-1770154922.html
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общество, россия, мария львова-белова
Львова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подростками
Львова-Белова: планируется запуск программ обучения по работе с девиантными подростками