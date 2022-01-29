https://ria.ru/20220129/prezident-1770154540.html
Президента Италии переизбрали на второй срок
Президента Италии переизбрали на второй срок - РИА Новости, 29.01.2022
Президента Италии переизбрали на второй срок
Председатель Палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико официально объявил о победе нынешнего президента Серджо Маттареллы на выборах главы государства,... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T22:23
2022-01-29T22:23
2022-01-29T23:22
италия
в мире
серджо маттарелла
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РИМ, 29 янв — РИА Новости. Председатель Палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико официально объявил о победе нынешнего президента Серджо Маттареллы на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.В восьмом туре приняли участие 983 из 1009 "больших выборщиков", 759 из них слделали выбор в пользу Маттареллы. Его ближайший преследователь, экс-прокурор Карло Нордио, известный участием в судебных процессах над членами "Красных бригад", получил 90 голосов.Присутствующие в парламенте встретили избрание Маттареллы бурными аплодисментами.Выдвижение его кандидатуры стало возможным после обращения к нему ведущих политических сил страны и руководителей регионов. Ранее 80-летний бывший судья Конституционного суда неоднократно давал понять, что не заинтересован во втором семилетнем мандате.Ранее Маттарелла принял делегацию из руководителей парламентских фракций, которым объявил о готовности снова возглавить страну, "учитывая ситуацию" и несмотря на собственные планы.Необходимость такого обращения назрела после того, как семь прошедших туров голосования, которое шло с понедельника, завершились безрезультатно.Также беседу с президентом провел премьер-министр Италии Марио Драги. Из информированных источников стало известно, что глава правительства попросил его дать согласие на переизбрание, поскольку оно послужило бы "благу и стабильности страны".Кандидатуру Маттареллы согласовали и поддержали все ведущие политические силы, против выступила только оппозиционная партия "Братья Италии" и отдельные выборщики.Церемония приведения к присяге, как ожидается, состоится в четверг 3 февраля.Согласно статье 83 конституции Италии, президент избирается парламентом, в заседании которого участвуют также делегаты ото всех 20 областей страны. Всего выборщиков 1009 — 630 депутатов, 321 сенатор и 58 региональных делегатов. Избрание главы государства проводится тайным голосованием большинством в две трети. Однако после третьего тура достаточно набрать абсолютное большинство, то есть 505 голосов.
https://ria.ru/20211223/peregovory-1765131099.html
https://ria.ru/20220128/nato-1770033617.html
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италия, в мире, серджо маттарелла
22:23 29.01.2022 (обновлено: 23:22 29.01.2022)
Президента Италии переизбрали на второй срок
Президента Италии Маттареллу переизбрали на второй срок
РИМ, 29 янв — РИА Новости.
Председатель Палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико официально объявил
о победе нынешнего президента Серджо Маттареллы на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
В восьмом туре приняли участие 983 из 1009 "больших выборщиков", 759 из них слделали выбор в пользу Маттареллы. Его ближайший преследователь, экс-прокурор Карло Нордио, известный участием в судебных процессах над членами "Красных бригад", получил 90 голосов.
Присутствующие в парламенте встретили избрание Маттареллы бурными аплодисментами.
Выдвижение его кандидатуры стало возможным после обращения к нему ведущих политических сил страны и руководителей регионов. Ранее 80-летний бывший судья Конституционного суда неоднократно давал понять, что не заинтересован во втором семилетнем мандате.
Ранее Маттарелла принял делегацию из руководителей парламентских фракций, которым объявил о готовности снова возглавить страну, "учитывая ситуацию" и несмотря на собственные планы.
Необходимость такого обращения назрела после того, как семь прошедших туров голосования, которое шло с понедельника, завершились безрезультатно.
Также беседу с президентом провел премьер-министр Италии Марио Драги
. Из информированных источников стало известно, что глава правительства попросил его дать согласие на переизбрание, поскольку оно послужило бы "благу и стабильности страны".
Кандидатуру Маттареллы согласовали и поддержали все ведущие политические силы, против выступила только оппозиционная партия "Братья Италии" и отдельные выборщики.
Церемония приведения к присяге, как ожидается, состоится в четверг 3 февраля.
Согласно статье 83 конституции Италии
, президент избирается парламентом, в заседании которого участвуют также делегаты ото всех 20 областей страны. Всего выборщиков 1009 — 630 депутатов, 321 сенатор и 58 региональных делегатов. Избрание главы государства проводится тайным голосованием большинством в две трети. Однако после третьего тура достаточно набрать абсолютное большинство, то есть 505 голосов.