Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
Норвежские парламентарии выдвинули Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира
© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская
© AP Photo / Robert Bumsted
Светлана Тихановская. Архивное фото
МИНСК, 29 янв – РИА Новости. Норвежские парламентарии выдвинули лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года, сообщил в Twitter советник оппозиционерки Франак Вячорка.
"Норвежские парламентарии Олауг Вервик Буллестад, лидер Христианско-демократической партии Норвегии, и Харек Элвесен из Консервативной партии выдвинули Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года", - написал он.
В прошлом году депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль уже выдвигал Тихановскую на соискание Нобелевской премии мира, но она ее не получила.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом ряда уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. Лукашенко неоднократно обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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