https://ria.ru/20220129/premiya-1770088996.html

Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 29.01.2022

Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

Норвежские парламентарии выдвинули лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T00:42

2022-01-29T00:42

2022-01-29T00:42

в мире

норвегия

белоруссия

нобелевская премия

светлана тихановская

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МИНСК, 29 янв – РИА Новости. Норвежские парламентарии выдвинули лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года, сообщил в Twitter советник оппозиционерки Франак Вячорка.В прошлом году депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль уже выдвигал Тихановскую на соискание Нобелевской премии мира, но она ее не получила.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом ряда уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. Лукашенко неоднократно обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20211204/tikhanovskaya-1762213307.html

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в мире, норвегия, белоруссия, нобелевская премия, светлана тихановская