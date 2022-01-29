https://ria.ru/20220129/preduprezhdenie-1770116631.html

Британцы потребовали от НАТО "убрать дуло пистолета от головы России"

Британцы жестко раскритиковали журналиста за "предупреждение" Путину - РИА Новости, 29.01.2022

Британцы потребовали от НАТО "убрать дуло пистолета от головы России"

Читатели британской газеты The Telegraph жестко раскритиковали журналиста Кона Кафлина за "предупреждения" в адрес Владимира Путина. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T12:45

2022-01-29T12:45

2022-01-29T18:15

в мире

украина

сша

куба

великобритания

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768432664_0:86:2980:1762_1920x0_80_0_0_767cc6a7e4e7d8faefb684c6e2b1ef50.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph жестко раскритиковали журналиста Кона Кафлина за "предупреждения" в адрес Владимира Путина.Автор статьи убежден, что российский лидер совершит ошибку "катастрофических масштабов", если примет решение о нападении на Украину.Далеко не все пользователи поддержали мнение обозревателя, отметив, что Россия не собирается никуда вторгаться, а всего лишь хочет получить гарантии безопасности."Россия не хочет ни войны, ни захватов. Она опасается вступления Украины в НАТО, ведь Запад фактически нарушил в 1991 году обещание не продвигаться на восток", — обратил внимание Marc Marcjf."НАТО хочет приставить пистолет к голове России. И мы потом удивляемся, почему русские так реагируют!" — добавил Jean-Francois Bariant."Интересно, что Путин выигрывает, пока ЕС и НАТО разваливаются. Все, что ему нужно делать, это сидеть спокойно и смотреть", — написал David Allen.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220129/ukraina-1770092731.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/ssha-1770025105.html

https://ria.ru/20220128/ukraina-1769983850.html

украина

сша

куба

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, куба, великобритания, нато, россия