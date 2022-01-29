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Британцы потребовали от НАТО "убрать дуло пистолета от головы России"
Британцы жестко раскритиковали журналиста за "предупреждение" Путину - РИА Новости, 29.01.2022
Британцы потребовали от НАТО "убрать дуло пистолета от головы России"
Читатели британской газеты The Telegraph жестко раскритиковали журналиста Кона Кафлина за "предупреждения" в адрес Владимира Путина. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T12:45
2022-01-29T18:15
в мире
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сша
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великобритания
нато
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph жестко раскритиковали журналиста Кона Кафлина за "предупреждения" в адрес Владимира Путина.Автор статьи убежден, что российский лидер совершит ошибку "катастрофических масштабов", если примет решение о нападении на Украину.Далеко не все пользователи поддержали мнение обозревателя, отметив, что Россия не собирается никуда вторгаться, а всего лишь хочет получить гарантии безопасности."Россия не хочет ни войны, ни захватов. Она опасается вступления Украины в НАТО, ведь Запад фактически нарушил в 1991 году обещание не продвигаться на восток", — обратил внимание Marc Marcjf."НАТО хочет приставить пистолет к голове России. И мы потом удивляемся, почему русские так реагируют!" — добавил Jean-Francois Bariant."Интересно, что Путин выигрывает, пока ЕС и НАТО разваливаются. Все, что ему нужно делать, это сидеть спокойно и смотреть", — написал David Allen.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220129/ukraina-1770092731.html
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в мире, украина, сша, куба, великобритания, нато, россия
12:45 29.01.2022 (обновлено: 18:15 29.01.2022)
 
Британцы жестко раскритиковали журналиста за "предупреждение" Путину

Читатели Telegraph: Россия не будет нападать на Украину, ей нужны гарантии безопасности

© REUTERS / Henry NichollsПрохожие на Трафальгарской площади в Лондоне
Прохожие на Трафальгарской площади в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
Прохожие на Трафальгарской площади в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph жестко раскритиковали журналиста Кона Кафлина за "предупреждения" в адрес Владимира Путина.
Автор статьи убежден, что российский лидер совершит ошибку "катастрофических масштабов", если примет решение о нападении на Украину.
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На Украине гипотетическую войну с Россией назвали "освобождением"
Далеко не все пользователи поддержали мнение обозревателя, отметив, что Россия не собирается никуда вторгаться, а всего лишь хочет получить гарантии безопасности.

"Я считаю, что большая часть ответственности за происходящее вокруг Украины лежит на США и ЕС, которые настаивали на усилении своего влияния в этой стране. Россия пытается окружить себя буферной зоной из неприсоединившихся к НАТО государств. США вряд ли бы обрадовались русским ракетам на Кубе", — написал David Paterson.

"Россия не хочет ни войны, ни захватов. Она опасается вступления Украины в НАТО, ведь Запад фактически нарушил в 1991 году обещание не продвигаться на восток", — обратил внимание Marc Marcjf.
"НАТО хочет приставить пистолет к голове России. И мы потом удивляемся, почему русские так реагируют!" — добавил Jean-Francois Bariant.
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Вчера, 16:43Сказано в эфире
"Это борьба не за Украину". Эксперт объяснил, чего добиваются США от России
"Интересно, что Путин выигрывает, пока ЕС и НАТО разваливаются. Все, что ему нужно делать, это сидеть спокойно и смотреть", — написал David Allen.

"Получается, что НАТО должны принять Украины в свои ряды из-за агрессии России в ее адрес. А если в итоге Украину не возьмут в альянс, какую страну следующей принесут в жертву русскому медведю?" — иронизирует Nigel Dennison.

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
Вчера, 14:10
СМИ: в НАТО признают, что Россия не планирует вторгаться на Украину
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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